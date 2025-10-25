Lazio, Sarri ha indicato le priorità sul mercato: due nomi in cima alla sua lista

Maurizio Sarri non si è limitato a lanciare qualche frecciatina alla società: stavolta ha scoccato l’intero arco. Il tecnico della Lazio, reduce da una sessione estiva di mercato che non ha prodotto i risultati sperati a causa del blocco, si ritrova con una rosa ritenuta ancora incompleta per portare avanti la sua idea di rifondazione tecnico-tattica. La richiesta è chiara: a gennaio servono innesti mirati, giocatori che possano alzare il livello e adattarsi immediatamente ai suoi principi di gioco.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Sarri avrebbe già indicato le sue priorità, puntando su due profili che conosce alla perfezione. Il primo nome è quello di Lorenzo Insigne: l’ex capitano del Napoli, classe ’91, dopo l’esperienza non indimenticabile in MLS è pronto al ritorno in Italia. Ritrovare Sarri, con il quale ha vissuto le stagioni più brillanti della sua carriera, significherebbe reinserirsi in un contesto familiare e ritrovare motivazioni e continuità.

Il secondo obiettivo risponde al nome di Ivan Ilic. La mezzala serba del Torino non rientra più nei piani tecnici di Baroni e un trasferimento nella Capitale potrebbe rappresentare l’occasione giusta per rilanciarsi. Era già stato accostato ai biancocelesti ai tempi del primo ciclo sarrista e ora l’operazione sembra più attuale che mai. A gennaio servirà concretezza: Sarri ha parlato chiaro, tocca alla società trasformare le richieste in fatti.