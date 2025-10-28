Openda-Juve, per ora è un fiasco. Il Lipsia invece vola e l'unico ko... Ha la sua firma

Un'ultima stagione tutt'altro che da star e trascinatore, a livello realizzativo, ma un trasferimento da oltre 42 milioni di euro in estate. Lois Openda è stato uno dei colpi più importanti del nuovo corso della Juventus ma come per Jonathan David, anche in questo caso in pochissimi nella sua ex squadra lo stanno rimpiangendo. Ringraziano le casse dei bibitari del RB Lipsia, che dopo 9 reti in Bundesliga, 3 in DFB Pokal e 1 in Champions nell'ultima annata, lo hanno venduto a peso carissimo ai bianconeri. Openda non è riuscito a ripetere lo score dell'annata precedente, visto che in Bundes ne aveva segnati addirittura 24.

E il Lipsia adesso? Senza di lui è secondo, dunque il rendimento in campionato è tutt'altro che negativo. Il Red Bull vince 'di corto muso' ma di fatto la media di due reti a partita è 'drogata' dal 6-0 esterno all'ultima contro l'Augsburg. Però il rendimento è certamente positivo: sei vittorie, un pareggio e una sola sconfitta in Bundesliga. Quale? La prima di campionato, 6-0 dal Bayern Monaco... Con Openda in campo da titolare.

Otto partite e zero gol, otto partite e zero assist con la Juventus. Un colpo che per adesso è un buco nell'acqua mentre il Lipsia ha già dimostrato di saper andare oltre il venticinquenne di Liegi.