Modena, Pedro Mendes: "A Palermo per vincere. L'affetto dei tifosi ci dà fiducia"

Il centravanti del Modena Pedro Mendes ha parlato nella serata di ieri nel corso di un incontro presso il negozio ufficiale del club parlando dell'affetto dei tifosi e dell'ottimo momento della squadra: “C’è tantissimo entusiasmo sia qui stasera, sia allo stadio che è sempre più pieno e questo ci dà maggiori motivazioni e fiducia. Stiamo facendo bene e avere i tifosi con noi è ancora più bello".

Il portoghese si sofferma poi sul big match contro il Palermo alla ripresa: "Ci stiamo già pensando perché è la prossima partita, dobbiamo vincerla e siamo già proiettati alla gara che si giocherà fra una settimana e mezzo. Sono tutte squadre difficili, perché in questo campionato puoi vincere con chi ti sta davanti e poi perdere con chi è dietro. Adesso affrontiamo il Palermo e dobbiamo provare a vincere".

Infine Mendes parla del segreto dell'ottimo avvio di campionato e del suo momento: "Come dice il mister le partite durano 100 minuti, bisogna giocare fino alla fine e noi ci crediamo sempre di più. Cerchiamo di alzare il livello anche nella ripresa quando magari le altre lo abbassano in modo da cambiare risultato. - conclude Mendes ai microfoni di Parlandodisport.it - Personalmente sto bene fisicamente, ho fiducia e aspettiamo le prossime partite per fare più gol”.