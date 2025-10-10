Stipendi Roma, cifre inavvicinabili per Dybala. Mentre Svilar ha scalato posizioni
È una Roma nuova, quella che si è affacciata alla Serie A 2025/2026 che per i giallorossi significa nuovo corso con Gian Piero Gasperini in panchina, anche se il monte ingaggi rimane considerevolmente elevato, il 4° più alto.
C'è un calciatore della Roma che guadagna nettamente più degli altri, ed è Dybala. L'argentino guadagna 7 milioni di euro netti l'anno, occupando una posizione di rilievo tra gli stipendi dell'intero campionato. E nessuno dei suoi compagni di squadra in giallorossa si avvicina alle cifre che percepisce: sia sul lordo che sul netto, i più vicini a lui si fermano appena alla metà. Alle spalle della Joya c'è un quartetto a pari, composto dai difensori Mancini ed Hermoso, dall'ex capitano Pellegrini e dal nuovo acquisto Bailey, ancora fermo ai box. Dopo il rinnovo estivo ha scalato posizioni nella classifica interna Svilar (soprattutto per quanto riguarda lo stipendio netto, agevolato dal Decreto Crescita).
MONTE INGAGGI ROMA 2025/26 (108,5 milioni di euro lordi, 61,5 netti)
Paulo Dybala - 13 milioni di euro lordi l'anno (7 netti)
Gianluca Mancini - 6,5 lordi (3,5 netti)
Mario Hermoso - 6,5 lordi (3,5 netti)
Lorenzo Pellegrini - 6,5 lordi (3,5 netti)
Leon Bailey - 6,5 lordi (3,5 netti)
Artem Dovbyk - 5,6 lordi (3 netti)
Bryan Cristante - 5,2 lordi (2,8 netti)
Manu Kone - 5,2 lordi (2,8 netti)
Evan N'Dicka - 5,1 lordi (4 netti)
Kostas Tsimikas - 4,6 lordi (2,5 netti)
Stephan El Shaarawy - 4,6 lordi (2,5 netti)
Mile Svilar - 4,4 lordi (3,4 netti)
Angelino - 3,7 lordi (2 netti)
Matias Soule - 3,7 lordi (2 netti)
Wesley - 3,7 lordi (2 netti)
Niccolò Pisilli - 3,3 lordi (1,8 netti)
Evan Ferguson - 3,3 lordi (1,8 netti)
Neil El Aynaoui - 2,8 lordi (1,5 netti)
Zeki Celik - 2,6 lordi (2 netti)
Devyne Rensch - 2,2 lordi (1,2 netti)
Tommaso Baldanzi - 2 lordi (1,1 netti)
Daniele Ghilardi - 1,9 lordi (1 netto)
Edoardo Bove - 1,9 lordi (1 netto)
Pierluigi Gollini - 1,5 lordi (0,8 netti)
Jan Ziolkowski - 1,3 lordi (0,7 netti)
Devis Vasquez - 0,6 lordi (0,3 netti)
Buba Sangare - 0,3 lordi (0,2 netti)
Radoslaw Zelezny - 0,2 lordi (0,1 netti)
Bonus esclusi. Fonte dati: Capology.com
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.