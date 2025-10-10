Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Casarin sull'arbitro moderno: "Non più il Dio onnipotente dell’Antico Testamento"

Casarin sull'arbitro moderno: "Non più il Dio onnipotente dell’Antico Testamento"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 14:08Serie A
Simone Lorini

Paolo Casarin, ex arbitro, parla a La Repubblica giudicando il ruolo odierno del direttore di gara: "Non più il Dio onnipotente dell’Antico Testamento, quel giudice remoto e a volte incomprensibile, ma una persona che vuol bene ai calciatori. Anche loro devono volergli bene, perché al comando assoluto si sostituisce il dialogo, pieno di rispetto".

L'arbitro è solo?
"Sì, ma gioca anche lui. Io in campo guardavo i piedi di Maradona, larghi e stretti nelle scarpe slacciate, e provavo a immaginare cosa avrebbe fatto. Impossibile prevederlo".

Rispondendo alla domanda sul motivo per cui l'arbitro "gioca", Casarin ha spiegato che l'arbitro è rimasto in fondo il bambino del campetto, e il suo si trovava a Mestre, vicino allo stadio. Ha raccontato che il padre era operaio ai cantieri navali di Porto Marghera e che il calcio lo aveva prima "sentito e ascoltato", poi visto con gli occhi. Inizialmente, ha detto, credeva che le persone che andavano allo stadio stessero andando a messa, definendo i due riti "mica tanto diversi". L'ex arbitro ha poi aggiunto di averne viste "di tutti i colori", ricordando un episodio a Maglie, durante la sfida contro il Brindisi, in cui gli tirarono una scarpa che gli sfiorò il viso. Casarin l'aveva raccolta e tenuta in mano mentre arbitrava, finché nell’intervallo era intervenuto il maresciallo dei carabinieri, dicendogli di consegnargliela, altrimenti gli sarebbe arrivata anche l'altra.

Articoli correlati
L'ex arbitro Casarin e il tempo effettivo: "Gare da 45' e gare da 60', una differenza... L'ex arbitro Casarin e il tempo effettivo: "Gare da 45' e gare da 60', una differenza enorme"
Prima spiegazione degli arbitri, Casarin: "Bravo Manganiello, rapido e convincente"... Prima spiegazione degli arbitri, Casarin: "Bravo Manganiello, rapido e convincente"
Il consiglio di Casarin agli arbitri: "Trovatevi un lavoro. VAR? Magari l'avessi... Il consiglio di Casarin agli arbitri: "Trovatevi un lavoro. VAR? Magari l'avessi avuta"
Altre notizie Serie A
Cassani: "Bologna, la quadra è stata trovata. Può tornare sui livelli degli ultimi... Esclusiva TMWCassani: "Bologna, la quadra è stata trovata. Può tornare sui livelli degli ultimi due anni"
Stipendi Roma, cifre inavvicinabili per Dybala. Mentre Svilar ha scalato posizioni... Stipendi Roma, cifre inavvicinabili per Dybala. Mentre Svilar ha scalato posizioni
Lazio, tra poco le parole ai canali ufficiali di Maurizio Sarri Live TMWLazio, tra poco le parole ai canali ufficiali di Maurizio Sarri
Casarin sull'arbitro moderno: "Non più il Dio onnipotente dell’Antico Testamento"... Casarin sull'arbitro moderno: "Non più il Dio onnipotente dell’Antico Testamento"
Parma vittorioso 2-1 in amichevole sul Monza: in gol Almqvist e Cutrone Parma vittorioso 2-1 in amichevole sul Monza: in gol Almqvist e Cutrone
Stipendi Pisa, la nuova squadra dal monte ingaggi più basso. Con Stengs al vertice... Stipendi Pisa, la nuova squadra dal monte ingaggi più basso. Con Stengs al vertice
Agostinelli: "Lazio, a gennaio Sarri si aspetta qualcosa. Zaccagni mezzala? Non credo"... Agostinelli: "Lazio, a gennaio Sarri si aspetta qualcosa. Zaccagni mezzala? Non credo"
Stipendi Parma, terzultimi per ingaggi in Serie A. Pure con il paradosso Hernani Stipendi Parma, terzultimi per ingaggi in Serie A. Pure con il paradosso Hernani
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Le più lette
1 La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
2 Milan, Maignan può partire a parametro zero: la Juventus tenta il grande colpo per luglio
3 Il Milan si è quasi liberato di Origi: mancano pochi dettagli legali per l'addio del belga
4 100 nomi in cerca di squadra, gli svincolati al 9 ottobre
5 Del Bosque: "Se chiedessimo a Zidane, direbbe che è stato meglio al Real che alla Juve"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, la probabile formazione anti Estonia: Cambiaghi e Spinazzola sugli esterni
Immagine top news n.1 La favola di Ahanor nasce in un centro d'accoglienza: parla la donna che lo fece iniziare a giocare
Immagine top news n.2 Più di 1 miliardo di stipendi nella Serie A 2025/26: la classifica delle 20 squadre
Immagine top news n.3 Gasperini: "Roma è la piazza più stimolante. Sappiamo anche noi che il primato è casuale"
Immagine top news n.4 Ibrahimovic: "Sono sempre Dio. Il Dna del Milan è vincere, soprattutto in Europa"
Immagine top news n.5 Milan, Maignan può partire a parametro zero: la Juventus tenta il grande colpo per luglio
Immagine top news n.6 Platini racconta la Juventus: "La maglia più bella indossata. Regalai il Pallone d'Oro a Agnelli..."
Immagine top news n.7 Inter e Atletico Madrid in Libia. Amichevole nel Paese dei due governi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.3 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
Immagine news podcast n.4 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Altre Notizie n.2 Spalletti, De Rossi, Mancini e Palladino: chi rientrerà prima in Serie A?
Immagine news Serie A n.3 Avvocato Spallone: "Il caso Osimhen al Napoli potrebbe riaprirsi, sarebbe simile alla Juventus"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cassani: "Bologna, la quadra è stata trovata. Può tornare sui livelli degli ultimi due anni"
Immagine news Serie A n.2 Stipendi Roma, cifre inavvicinabili per Dybala. Mentre Svilar ha scalato posizioni
Immagine news Serie A n.3 Lazio, tra poco le parole ai canali ufficiali di Maurizio Sarri
Immagine news Serie A n.4 Casarin sull'arbitro moderno: "Non più il Dio onnipotente dell’Antico Testamento"
Immagine news Serie A n.5 Parma vittorioso 2-1 in amichevole sul Monza: in gol Almqvist e Cutrone
Immagine news Serie A n.6 Stipendi Pisa, la nuova squadra dal monte ingaggi più basso. Con Stengs al vertice
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sudtirol, F. Davi: "Sempre sognato di vestire questa maglia. Orgoglioso del rinnovo"
Immagine news Serie B n.2 Modena, Magnino: "Risultati merito di tutta la squadra. Mendes mi deve una cena"
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, Abate: "Arrivo dopo un'annata strepitosa, serviva coraggio per accettare"
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Lella: "Con Stroppa ottimo rapporto. Adorante ci farà vedere grandi cose"
Immagine news Serie B n.5 Altro rinnovo in casa SudTirol, Federico Davi ha firmato fino al 2028. Il comunicato
Immagine news Serie B n.6 Modena, Pedro Mendes: "A Palermo per vincere. L'affetto dei tifosi ci dà fiducia"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Inter U23, Vecchi: "Seconde squadre step fondamentale di crescita. Un vantaggio per i club"
Immagine news Serie C n.2 Franco: "Triestina, c'è tutto per credere in un'impresa. A Salerno il tifo fa la differenza"
Immagine news Serie C n.3 Cosenza, Kouan lancia la sfida: "Ce la giochiamo con tutti, non ci poniamo limiti"
Immagine news Serie C n.4 Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Stuckler non si nasconde: "Obiettivo? Voglio arrivare a venti gol"
Immagine news Serie C n.6 Rimini, oggi la decisione sul ricorso per la penalizzazione. Il club spera in uno sconto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 "Più bambine sui campi di calcio". La Serie A Women al fianco di Terre des Hommes
Immagine news Calcio femminile n.2 Philtjens dice addio al Belgio: "È stato un privilegio. Orgogliosa di cosa abbiamo costruito"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve alla caccia dei primi 3 punti e Fiorentina-Inter. Il programma della 2ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Juve, Braghin: "Niente clausole ai contratti, con questo mercato impazzito non servono"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Wullaert: "Orgogliosa della squadra. Ora testa alla Fiorentina"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia U17, sono ventuno le convocate per la Coppa del Mondo in Marocco
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?