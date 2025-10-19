Inter, Barella e Bastoni innamorati di Akanji: "Mamma mia, giocatore folle"

L'Inter vince ancora: è la sesta volta consecutiva per i nerazzurri fra campionato e Champions League. Dopo un avvio di stagione incerto, la squadra di Cristian Chivu ha dimostrato di aver registrato i propri problemi ed ha iniziato a macinare gioco e punti in classifica, riprendendosi la vetta.

Uno dei segreti della svolta è stata sicuramente una fase difensiva che ha alzato il livello. Da quel 4-3 subito a Torino contro la Juventus, l'Inter ha alzato la saracinesca senza subire gol in 4 volte delle ultime 6 partite.

In tal senso è importante l'ascesa di Manuel Akanji, arrivato in estate dal Manchester City per sostituire Benjamin Pavard. Anche ieri per lui una prova solida e di personalità. Dopo la vittoria nella Capitale, il centrale olandese ha scritto dal proprio profilo Instagram: "90 minuti di lotta, concentrazione e disciplina! Lavoro completato a Roma, continuiamo a lavorare. Forza Inter".

Pronti i commenti di alcuni compagni di squadra che fanno capire la considerazione che già gode all'interno dello spogliatoio nerazzurro. Il centrocampista Nicolò Barella ha scritto sotto al suo post: "Giocatore folle", in segno di stima. Gli fa eco il compagno di squadra Alessandro Bastoni che fa capire il suo stupore per l'impatto avuto nel mondo Inter: "Mamma mia", scrive Bastoni.