Akanji rimarrà all'Inter, è già tutto deciso: accordo sul tavolo, ingaggio da oltre 3 milioni

Piombato all'Inter quasi con lo scoccare del gong del calciomercato estivo dopo la partenza di Pavard, Manuel Akanji si è calato a meraviglia nei meccanismi ed è diventato titolare nel giro di pochissimo tempo. Dal match con la Juventus allo Stadium fino all'ultima uscita con la Cremonese, il difensore svizzero ha riposato solo una volta e in Champions League, contro lo Slavia Praga, a dimostrazione di quanto sia centrale per Cristian Chivu.

Tra carisma, solidità e predisposizione evidente in fase di costruzione, Akanji ha mostrato tutte le qualità che cercava l'Inter per la sua difesa e infatti, secondo quanto riferito da TuttoSport, la dirigenza nerazzurra avrebbe già dato per scontato l'acquisto del suo cartellino dal Manchester City al termine del prestito concordato fino al termine della stagione.

Intanto, stando a quanto riportato dal quotidiano piemontese, è già stato fissato un obbligo di riscatto a 15 milioni qualora l'Inter riuscisse a vincere lo Scudetto e a patto che Akanji abbia disputato il 50% delle partite stagionali. Intanto però l'accordo per la permanenza con il giocatore sarebbe già stato trovato, il suo stipendio crescerebbe per le due stagioni successive fino a 3,75 milioni netti (6,9 lordi). In più avrà la possibilità di ottenere fino a circa 700mila euro netti di bonus (1,25 lordi) ogni anno. Tutto è deciso, la speranza del club di viale della Liberazione è che il finanziamento arrivi direttamente dal riscatto del Marsiglia di Pavard.