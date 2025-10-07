Svizzera, tutta l'emozione di Jaquez: "Imparo da Akanji solo osservando i suoi movimenti"

Aggregato per la prima volta al gruppo della nazionale maggiore svizzera, Luca Jaquez, difensore classe 2003 attualmente in forza allo Stoccarda, è pronto a vivere la prima esperienza con i grandi. Il giovane ex Lucerna, infatti, avrà l’opportunità di condividere il campo e lo spogliatoio con giocatori di alto livello, tra cui Manuel Akanji, difensore dell'Inter dotato di grande esperienza e punto di riferimento per tutto il reparto arretrato elvetico.

“È un difensore centrale davvero molto bravo" ha dichiarato Jaquez in conferenza stampa. "Posso imparare tanto da tutti i compagni, ma in particolare da lui, visto che gioca nel mio stesso ruolo. Anche senza fare troppe domande, si può apprendere molto semplicemente osservandolo, notando i suoi movimenti, le sue scelte, il modo in cui si comporta dentro e fuori dal campo”.