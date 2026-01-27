Inter, Barella out contro il Borussia Dortmund: affaticamento muscolare. Condizioni da valutare
Brutte notizie per l'Inter, in vista dell'ultima giornata di League Phase di Champions. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW Cristian Chivu non potrà infatti contare su Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro era presente all'inizio dell'allenamento di rifinitura ad Appiano Gentile ma successivamente ha avvertito un fastidio muscolare e a causa di questo affaticamento non sarà a disposizione per la gara contro il Borussia Dortmund.
Barella resterà dunque a Milano, con il resto della squadra che arriverà in Germania intorno alle 18.30, e resta da capire se potrà tornare per la trasferta di Cremona in programma per il prossimo fine settimana. Contro il Borussia il centrocampo titolare dovrebbe essere dunque formato da Sucic, Zielinski e Mkhitaryan, con la variabile Frattesi da tenere in considerazione.
