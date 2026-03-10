Doveri e il gol annullato in Milan-Inter. Barella reagisce dalla panchina: "È una follia"

Come di consueto, oggi è uscito anche Bordocam, il contenuto di DAZN che offre una visuale diversa allo spettatore della partita. Ovviamente il match in questione è Milan-Inter, gara che si è notevolmente scaldata nel finale, quando l'arbitro Doveri ha fischiato poco dopo la battuta del calcio d'angolo di Dimarco per degli spintoni tra Saelemaekers e Carlos Augusto.

Peccato che il brasiliano poi devia, in realtà con un tocco di mano, la palla in rete. La panchina dell'Inter non percepisce il fischio e scatta in piedi a esultare, prima di rendersi conto della situazione. Bastoni chiede: "Che ha fischiato?". Più plateale invece la reazione di Nicolò Barella, che grida: "È una follia". Addirittura Josep Martinez fa il verso della paura verso la panchina avversaria.

Poco dopo tutto degenera nuovamente per il rigore non concesso per il tocco di mano di Ricci. A fine gara Kolarov, Lautaro, Dimarco e Barella protestano con il direttore di gara, che li avvisa: "Tre secondi e vi mando via". Poi, malgrado Fullkrug venga spinto da Lautaro dopo essergli passato davanti, tutto si risolve con Allegri che era già andato negli spogliatoi e che esulterà solo dopo quindi con i suoi calciatori, vittoriosi 1-0 a San Siro.