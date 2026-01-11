Inter, Bisseck suona la carica in vista del Napoli: "Grande opportunità, vogliamo vincere"

Nel pre-partita del big match tra Inter e Napoli, ai microfoni di Inter TV è intervenuto Yann Bisseck, trasmettendo fiducia e determinazione alla vigilia di una sfida chiave della stagione.

“Ci siamo preparati, siamo carichi e vogliamo vincere - ha spiegato il difensore nerazzurro -. Per noi è una grande opportunità, penso che faremo una grande partita”. Parole che fotografano bene lo stato d’animo dell’Inter, chiamata a confermare il proprio momento positivo davanti al pubblico di San Siro.

Bisseck ha poi insistito sull’aspetto mentale e sulla concentrazione: “Dobbiamo restare concentrati per 95 minuti, credere nelle nostre qualità e restare sempre dentro la partita”. Un richiamo alla solidità e alla continuità, elementi fondamentali in un confronto di questo livello.

Infine, un pensiero speciale ai tifosi: “I nostri tifosi sono i migliori al mondo, speriamo siano carichi come lo siamo noi”, ha concluso il centrale tedesco.