Il futuro di Gila non è già scritto: la Lazio farà un altro tentativo per trattenerlo

Mario Gila è sempre più al centro della Lazio, ma anche del mercato. Come riportato da Il Messaggero, il difensore spagnolo, che guadagna 1,6 milioni di euro all'anno, piace tantissimo alle big, ma soprattutto è apprezzato dai biancocelesti, che non vogliono separarsi da lui. Per questo, malgrado il suo contratto scada nel 2027 e la scorsa estate non sia stato possibile rinnovarlo a causa del blocco del mercato, Lotito farà un altro tentativo per trattenerlo.

Qualora la trattativa non dovesse andare in porto, l'Inter e il Milan sono avvisate, l'obiettivo della Lazio è quello di venderlo a giugno all'estero, con Leicester e Bournemouth in prima fila per acquistarlo. Fabiani sta già monitorando dei profili per sostituirlo: i nomi sono quelli di Eray Comer, 28enne del Valencia che si svincolerà a fine stagione e su cui ci sono anche Osasuna, CSKA Mosca, Fiorentina e società che militano in Bundesliga, Danilho Doekhi e Diogo Leite, entrambi in scadenza con l'Union Berlino.

Gila in stagione ha giocato 26 partite in Serie A e 3 in Coppa Italia, rimediando 3 cartellini gialli e un rosso. Ecco, se c'è una cosa che gli manca per essere un top magari è segnare qualche gol in più, visto che ne ha fatti solamente 2 in 113 partite con la Lazio. Chissà che non possa iniziare già dalla prossima partita.