Stramaccioni: "Il Milan può e deve credere in una rimonta ma la lotta sarà per il 2° posto"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha parlato della lotta per il primato in campionato partendo dall'Inter che affronterà la Fiorentina al "Franchi" nel prossimo turno: "Firenze è una gara difficile e delicata. Ma la reputo anche chiave in positivo per la corsa scudetto e soprattutto per il morale. Vincere permetterebbe ai nerazzurri di affrontare dopo la sosta Roma e Como partendo come minimo da +8 e considerando il concomitante Napoli-Milan, la squadra con una vittoria con i Viola sarebbe nella condizione mentale ideale pr il doppio scontro".

Quanto al Milan, secondo l'ex tecnico può e deve crederci nella rincorsa allo scudetto "perché ha dimostrato negli scontri diretti che può giocarsela con chiunque. Il problema è quanto ha sprecato prima, la continuità di prestazione e il risolvere alcune criticità offensiva: la posizione di Leao e il rendimento di Pulisic. Ora però Max ritrova Rabiot che è fondamentale.

Mentre Leao dovrà dimostrare sul campo che quello dell’Olimpico è stata solo una ‘frustrazione d’amore’ di un calciatore che ama il Milan ed era arrabbiatissimo per la scarsa prestazione. Non era indolenza ma rabbia. Ma deve dimostrarlo sul campo fin dal Toro". Giochi chiusi per il titolo: "Immagino un finale affascinante per la volta alle spalle dell’Inter e per la straordinaria, affascinante, lotta Champions".