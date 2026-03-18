Inter, Lautaro: "Il desiderio di tornare al Racing è sempre presente"

Lautaro Martinez e il sogno (suo, ma anche dei tifosi) di un ritorno al Racing. È un tema ricorrente, nell’intervista rilasciata a Racing Radio dall’attaccante e capitano dell’Inter: “Un giorno era al Tita (il centro di allenamento della società di Avellaneda, ndr). Ero in Argentina per una convocazione, un amico di mio fratello giocava nella squadra riserve e l’ho accompagnato. Lì ho incrociato Gustavo Costas (l’allenatore del Racing, ndr) e tutti gli altri”.

Che ti hanno detto?

“Come stessi, se avessi in programma di tornare. Mi hanno chiesto se tornerà l’anno dopo i Mondiali”.

Ci hanno provato…

“Sì sì. È presto, però il desiderio di tornare al Racing è sempre presente, per tutto quello che ho vissuto qui e perché mi ha permesso di fare quello che sto facendo adesso. Ho fatto dei sacrifici, ma loro mi hanno aiutato moltissimo”.