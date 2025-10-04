Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Carlos Augusto: "L'Inter per me rappresenta tutto. Chivu? Sa far stare bene il gruppo"

Carlos Augusto: "L'Inter per me rappresenta tutto. Chivu? Sa far stare bene il gruppo"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:38Serie A
di Paolo Lora Lamia

"L'Inter per me rappresenta tutto: è la squadra che mi ha aperto le porte di grandi competizioni e della Nazionale". Non usa giri di parole Carlos Augusto, intervistato dai canali ufficiali nerazzurri in vista del match in programma oggi alle 18.00 contro la Cremonese. Una passione per questi colori che, per l'esterno ex Monza, ha origini lontane: "Da piccolo seguivo i brasiliani nerazzurri come Adriano, Maicon, Julio Cesar e oggi per me scendere in campo con questa maglia è un onore".

L'estate in casa Inter ha portato un grande cambiamento, con Cristian Chivu che ha preso il posto in panchina di Simone Inzaghi. Con il nuovo tecnico, Carlos Augusto ha collezionato 10 presenze e 3 assist fin qui tra tutte le competizioni, più un gol contro il Sassuolo che però alla fine la Lega Serie A ha identificato come autorete di Muharemovic. Sul mister, il giocatore ha espresso questo pensiero: "Ha fatto la storia dell’Inter, è stato un grande calciatore ed è un grande allenatore, un tecnico che sa far stare bene il gruppo: abbiamo totale rispetto per lui".

Infine, una riflessione sugli aspetti in cui si sente maturato rispetto al passato: "Nel capire i momenti della partita, è una cosa che si coltiva con l’esperienza ed è fondamentale perché aiuta a prendere le decisioni giuste in relazione a quello che sta succedendo in campo".

