Inter chiamata a vincere con la Fiorentina. Qualche cambio per Chivu

L’Inter questa sera ospita la Fiorentina nella nona giornata di Serie A. Avvicinamento complicato al match per i nerazzurri dopo lo scontro stradale che ha coinvolto ieri mattina Josep Martinez e nel quale ha perso la vita un uomo di 81 anni. La dinamica è al vaglio degli inquirenti ma oggi il portiere spagnolo non sarà in panchina. Lautaro Martinez e compagni rimangono focalizzati sul campo e la partita di questa sera è decisiva per rimanere attaccati alla vetta della Serie A. Diversi dubbi tra attacco e centrocampo per Chivu che dopo il ko di Napoli si aspetta una pronta reazione.

Attacco sulle spalle di Lautaro, al suo fianco Pio Esposito?

Sulle spalle del Toro. Con l’assenza di Marcus Thuram il peso dell’attacco questa sera sarà sul capitano nerazzurro. Il classe 1997 a Napoli ha sfiorato due volte il gol e si è reso protagonista dell’acceso diverbio con Antonio Conte, Energie nervose che il capitano dell’Inter vorrà canalizzare contro la Fiorentina, aiutato da Francesco Pio Esposito. Il giovane italiano sembra favorito per un posto da titolare al posto di Ange Yoan Bonny, già titolare nelle ultime due precedenti uscite in campionato. A centrocampo invece Sucic in mezzo al posto di Mkhitaryan.

Retroguardia da ritrovare, a Napoli sono tornate vecchie amnesie

L’Inter questa sera deve tornare a blindare il pacchetto arretrato. I nerazzurri a Napoli hanno commesso diversi errori individuali e di reparto. Le reti di Mc Tominay e Anguissa sono arrivate da leggerezze in fase di non possessoi e mancata comunicazione. Nelle precedenti sette gare i nerazzurri erano riusciti a chiudere ogni varco. Anche se qualche crepa si era intravista. La vetta della classifica passerà anche dalla compattezza del reparto arretrato e questa sera dovrebbe rivedersi lo stesso terzetto difensivo di Napoli. Akanji, Acerbi e Bastoni davanti a Sommer.