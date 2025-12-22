TMW Juventus, McKennie e il rinnovo: "Lascio tutto al mio agente. Ma spero di restare qua"

Giornata importante per alcuni giocatori della Juventus che hanno partecipato all'evento benefico promosso dalla 'McKennie's Magical', fondazione di Weston McKennie all'oratorio salesiano Michele Rua.

A margine dell'evento lo statunitense, accompagnato dai compagni di squadra Teun Koopmeiners e Mattia Perin, ha così parlato: "Sono molto felice di essere qua, mi piace stare coi bambini e giocare con loro, regalandogli un sorriso. Il tempo passato coi bambini è bellissimo. E' una bellissima giornata".

La vittoria contro la Roma?

"Era una vittoria troppo importante per la Juventus, per i tifosi, per noi e per il mister. Abbiamo passato un momento di difficoltà ma ora abbiamo trovato la nostra identità, il mister è un bravissimo allenatore e mi piace tantissimo. Spero ora anche nei tre punti col Pisa".

In cosa vi sta aiutando Spalletti?

"Fa attenzione alle piccole cose, anche a quelle che altri solitamente non curano. Parla tanto anche individualmente coi giocatori".

C'è più cattiveria e più voglia di sacrificarsi?

"Lui ce lo chiede sempre in allenamento, di sacrificarsi per la squadra e i compagni".

Si può tornare a parlare di Scudetto?

"Noi vogliamo solo concentrarci sulla solita partita, andare avanti giorno dopo giorno senza pensare troppo in avanti".

Torino la sente casa sua?

"Ne parlavo con mio padre, sono qua da quasi 6 anni. Torino è una parte importante della mia vita".

Quali sono le sue condizioni fisiche?

"Sto bene, vediamo questa settimana come andrà ma spero di giocare".

Ha tagliato il traguardo delle 200 presenze...

"Un momento grande per me, per la mia famiglia e per le persone in America, sono molto felice perché la Juventus è un grande club. E' difficile fare 200 presenze con la Juventus e spero di fare un altro pezzettino".

Si sente un leader della squadra?

"Si possono dire tante parole, io voglio dare felicità alla squadra e ai compagni. Sul campo poi faccio il mio lavoro, con corsa e sacrificio".

Spalletti spende sempre parole belle per lei…

"E' sempre bello quando il tuo allenatore parla bene di te. Io sono sempre disponibile per l'allenatore e per la squadra, speriamo di finire bene l'anno".

Ha un ruolo preferito, nonostante venga impiegato in ogni zona del campo?

"Stare in campo… Mi piace giocare da centrocampista, da 8".

Visto che sente Torino casa sua, state parlando del rinnovo?

"Non lo so, lascio tutto al mio agente. Ma spero di restare qua. Vediamo…".