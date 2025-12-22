Non solo Fullkrug, il Milan chiude un altro colpo per l'attacco: stretta finale su Kostic

Non solo Fullkrug, perché il Milan è pronto a regalarsi un nuovo rinforzo per l'attacco, anche se di prospettiva. In arrivo tra i rossoneri il giovane centravanti montenegrino Andrej Kostic (18 anni), talento classe 2007 che si sta facendo notare in Serbia con la sempre illustre maglia del Partizan di Belgrado, una delle migliori realtà in Europa per quanto concerne lo sviluppo dei giovani.

Kostic al Milan, la trattativa è in fase molto avanzata. Arriva in tal senso una conferma a fonte La Gazzetta dello Sport, secondo cui l'affare con il Partizan di Belgrado, che ne detiene la proprietà del cartellino, sia ormai in prossimità della chiusura. Pronto il trasferimento a titolo definitivo al Milan del classe 2007, che sarà acquistato per una cifra non lontana dai 5 milioni di euro, e comincerà la sua trafila con il Milan Futuro, attualmente in Serie D.

Secondo qualcuno, Andrej Kostic ricorda fortemente il primo Vlahovic. Prima o seconda punta, sfiora il metro e novanta di altezza ed è destinato a crescere e strutturarsi ulteriormente. In questa stagione con il Partizan ha già messo a segno 8 gol nella prima divisione di Serbia, risultando il secondo miglior marcatore in campionato della sua squadra.