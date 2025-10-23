Inter, Chivu ha già scelto l'assetto anti-Napoli: Lautaro-Bonny, di nuovo insieme in attacco

Altro giro, altro big match per l'Inter. Dopo la vittoria europea di Bruxelles, Cristian Chivu guarda già alla prossima tappa del tour de force nerazzurro: la sfida di sabato a Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, la gestione oculata delle energie in Belgio ha permesso all’allenatore di tenere alta la condizione del gruppo e di iniziare subito la preparazione per il big match del Maradona.

Contro l’Union Saint-Gilloise, l’Inter ha messo la gara sui binari giusti già nei primi 45 minuti, consentendo a Chivu di risparmiare pedine fondamentali come Acerbi, Barella e Mkhitaryan, rimasti in panchina per tutti i 90’. Tra i subentrati, spazio anche a Dimarco e Bonny, con il giovane francese protagonista di un assist per Pio Esposito e in crescita di minutaggio.

Lautaro Martínez, reduce da un’ottima prova e leader indiscusso del gruppo, è pronto a guidare l’attacco ancora al fianco di Bonny, riproponendo così la coppia vista all’Olimpico contro la Roma. La squadra è rientrata ieri mattina in Italia, con seduta di scarico tra palestra e campo alla Pinetina. Obiettivo: arrivare a Napoli con gambe fresche e mentalità vincente per consolidare il primato in classifica.