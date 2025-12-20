Inter eliminata dalla Supercoppa, La Repubblica in taglio alto: "Bologna passa ai rigori"
Finisce ai calci di rigore la sfida fra Bologna e Inter con il passaggio del turno degli uomini di Vincenzo Italiano. I felsinei approdano in finale di Supercoppa Italiana dove affronteranno lunedì sera il Napoli a Riad. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica: "Supercoppa, Inter fuori. Bologna passa ai rigori".
