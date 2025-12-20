Supercoppa, Italiano va in finale. QS in apertura: "Super Bologna, illusione Inter"
"Super Bologna, illusione Inter" scrive il QS in apertura quest'oggi. Vittoria ai calci di rigore per il Bologna, Inter eliminata. Dopo l'1-1 ai tempi regolamentari con il gol di Thuram e Orsolini (su rigore) decisivi i tiri dagli 11 metri. Errori di Bastoni, Barella e Bonny per i nerazzurri, il 4-3 finale che regala la finale con il Napoli lunedì prossimo è di Ciro Immobile.
Serie A - "Spalletti-Gasp, maestri contro. E Yildiz sfida il mito Dybala": grande attesa per la sfida tra Juventus e Roma, big match della 16esima giornata.
Calciomercato - Il Milan dopo l'eliminazione in Supercoppa pensa al mercato. Un attaccante e un difensore per Allegri: "Il Diavolo cambia pelle: subito Fullkrug e Thiago Silva".
Editoriale di Marco Conterio Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
Lega Serie A, arriva la risposta ai tifosi rimasti bloccati in aereo: "Rimborsi e abbonamento a DAZN"
