I rossoblù vincono e vanno in finale di Supercoppa. Corriere di Bologna: "L'impresa del Bologna"
"L'impresa del Bologna: vince e va in finale di Supercoppa" scrive il Corriere di Bologna in prima pagina quest'oggi dopo la vittoria dei rossoblù nella semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter che vale la finale contro il Napoli di lunedì prossimo.
Dopo lo svantaggio iniziale siglato da Thuram, un rigore di Orsolini ha permesso alla formazione di Italiano di pareggiare. Decisivi i calci di rigore. Tanti gli errori. Alla fine festeggia il Bologna con il 4-3 di Ciro Immobile.
