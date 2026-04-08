Inter, da Koné a Perrone e Jones: le idee per il centrocampo (e le possibili contropartite)

L'Inter si guarda già intorno in vista della prossima estate, quando potrebbero esserci molti cambiamenti in seno alla rosa di Cristian Chivu. Uno di quelli che potrebbe essere ritoccato è il centrocampo, dove per esempio Henrikh Mkhitaryan sembra certo di lasciare, ma dove anche Davide Frattesi e Hakan Calhanoglu sono profili da monitorare (il primo per la voglia di giocare di più, il secondo per il desiderio dei club turchi di riportarlo in Patria).

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola il profilo preferito da Chivu per sistemare la mediana sarebbe ancora quello di Manu Kone, per il quale l'Inter ha già provato l'affondo in estate. Alla fine non se n'è fatto nulla perché i giallorossi si sono tirati indietro. Il prezzo? Non meno di 40 milioni di euro. E magari nei discorsi potrebbero rientrare pure Carlos Augusto e/o lo stesso Frattesi. Ma in ogni caso si tratterebbe di operazioni distinte.

Le altre idee: da Perrone a Curtis Jones

Un altro nome emerso in queste settimane è quello di Perrone, uno dei giocatori maggiormente valorizzati nel Como di Fabregas. Certo, in caso di qualificazione in Champions da parte dei lariani, per l'Inter sarebbe ancora più difficile strapparlo al Como. Da capire però quali saranno le intenzioni dello stesso giocatore. Il suo connazionale Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro, si sarebbe già messo all'opera per dare il suo contributo all'operazione. L'ultima opzione è quella di Curtis Jones, proposto direttamente dal Liverpool all'Inter in prestito. Il classe 2001 continua ad avere un ruolo marginale nei Reds.