TMW Conte in Nazionale? Ecco quanto risparmierebbe il Napoli. Che a differenza dell'Inter...

Antonio Conte di nuovo alla guida della Nazionale dieci anni dopo l'ultima volta è un tema dato che lo stesso allenatore del Napoli, al termine della gara vinta 1-0 contro il Milan, ha lanciato la sua candidatura: "Fossi nel presidente della Federazione, metterei il mio nome tra il novero dei candidati. Conosco l'ambiente, ho fatto il CT per due anni. E' un motivo di lusinga ed è bello rappresentare il paese. Però conoscete la mia situazione, ho un altro anno di contratto e a fine stagione mi confronterò col presidente De Laurentiis", ha detto il tecnico leccese. Ma quali sarebbero i risvolti economici per il club del presidente De Laurentiis dovesse Conte andare via con un anno d'anticipo?

Il manager classe '69 dopo un anno sabbatico s'è ufficialmente insediato sulla panchina del Napoli il 5 giugno 2024. Aurelio De Laurentiis lo chiama dopo una stagione disastrosa e gli fa firmare un contratto che non aveva mai concesso a nessun altro allenatore nel corso della sua presidenza. In quella occasione Antonio Conte sottoscrive un triennale da sei milioni di euro netti a stagione più ricchi bonus legati alla Champions e allo Scudetto (che ha centrato al primo anno). Ai soldi per il tecnico vanno poi aggiunti quelli per lo staff, circa un milione di euro netto a stagione per i suoi collaboratori Lele Oriali compreso.

Dovesse Conte andar via con un anno d'anticipo, il Napoli risparmierebbe al lordo una quindicina di milioni. Soldi che poi in parte verrebbero reinvestiti per il suo successore. Non prevista invece la buonuscita dato che in questo caso sarebbe lo stesso l'allenatore, in ottimi rapporti con De Laurentiis, a chiedere al suo presidente di liberarsi con un anno d'anticipo. Non proprio un dettaglio banale: dall'Inter, al momento dei saluti, incassò un assegno da 6.5 milioni di euro.