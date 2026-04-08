Torino, contro l'Hellas Verona occhi puntati su Belghali e... Montipò. Piace anche Martin

Il Torino è pronto a rifarsi il look sulle fasce e proprio a tal proposito guarda in direzione dell'Hellas Verona, che sarà anche la prossima avversaria in Serie A della compagine granata. Come sottolinea Tuttosport di oggi, infatti, l'attenzione dell'uomo mercato dei granata Petrachi sarà rivolto anche agli avversari, infatti, in particolare il suo occhio sarà puntato su Rafik Belghali.

Esterno classe 2002 della nazionale algerina, Belghali è uno dei pochi giocatori che stanno riuscendo a mettersi in mostra in questa difficile annata dell'Hellas Verona, che viaggia appaiata con il Pisa in fondo alla classifica. Acquistato la scorsa estate per 2 milioni di euro, oggi per acquistarlo ne potrebbero servire 6-7. Al Bentegodi ha preso il posto rimasto vuoto dopo l'addio di Tchatchoua, altro giocatore che era stato seguito dal Toro, ceduto in estate al Wolverhampton.

E non c'è solo Belghali tra i protagonisti di casa Hellas Verona che possono interessare al Torino. All'opera ci sarà anche il portiere Lorenzo Montipò, uno dei nomi in lista per difendere i pali della prossima stagione, assieme a Wladimiro Falcone del Lecce e Dominik Livakovic, oggi alla Dinamo Zagabria ma di proprietà del Fenerbahce. Questi due sembrano più in alto nella classifica delle preferenze.

E poi non solo la fascia destra, perché si lavorerà anche per rinforzare la sinistra, dove il grande obiettivo si chiama Aaron Martin del Genoa, che è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe essere preso persino a costo zero. Il tutto dipenderà anche dal futuro di Rafa Obrador, per il quale si chiederà uno sconto al Benfica rispetto ai 9 milioni di euro concordati per il riscatto. Rientro all'Eintracht Francoforte che sembra invece inevitabile per Niels Nkounkou.