Juventus, ci siamo per il rinnovo di Spalletti: fra domani e venerdì la firma. I dettagli

Ci siamo per il rinnovo di Luciano Spalletti. Dal suo arrivo sulla panchina della Juventus, l’ex commissario tecnico della nazionale ha ottenuto ottimi risultati rilanciando la formazione bianconera per la lotta al quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Il successo di lunedì sera contro il Genoa, insieme al pareggio ottenuto dal Como a Udine, ha riaperto definitivamente la corsa con le ultime sette partite che saranno decisive per i verdetti finali.

Biennale e ingaggio fra i 5 e 6 milioni

E alla fine il prolungamento si farà. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è scattata l’ora della fumata bianca per la firma sul nuovo contratto. La duratane sarà di due anni, quindi con scadenza nel 2028 ed un ingaggio che oscillerebbe fra i 5 e i 6 milioni di euro contando anche i bonus. Il conto alla rovescia è iniziato e la firma dovrebbe arrivare a breve.

La firma prima dell'Atalanta?

Quando? Per il momento non c’è certezza. La sensazione è che potrebbe arrivare già nella giornata di domani oppure alla vigilia del match contro l’Atalanta previsto per sabato, quindi venerdì. Le parti hanno lavorato molto nel corso della pausa per le Nazionali e adesso il tanto atteso semaforo verde dovrebbe arrivare.