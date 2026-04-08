Catanzaro fra spettacolo ed errori, Pontisso: "Ce la giochiamo con chiunque"

Il Catanzaro di Alberto Aquilani anche contro il Monza ha fatto vivere mille emozioni. Fra gioco, gol, ma anche ingenuità e peccati di gioventù che costano caro, alla fine ne è uscito un pareggio in pieno recupero che ha lasciato l'amaro in bocca, ma anche una classifica che continua a sorridere e far sperare in sogni di gloria.

Nella prossima gara contro l'Avellino, al netto di alcune assenze pesanti, Aquilani potrà contare sicuramente su Simone Pontisso, autore della quarta rete stagionale nel lunedì di Pasquetta. Il classe '97 ha commentato così il pareggio con i brianzoli: "Dispiace per la partita fatta, abbiamo affrontato benissimo il Monza che ha creato poco pur avendo dentro tanti giocatori di serie A, abbiamo fatto una grande partita che potevamo vincere. C’è grande rammarico per il pareggio, ma prendiamo spunto dalle cose positive per affrontare al meglio la partita di Avellino".

L'obiettivo playoff è lì, alla portata, Pontisso ne parla con fiducia: "Stiamo dimostrando che ce la possiamo giocare con chiunque e questo può essere un punto di forza, faremo belle partite ai playoff". Il prossimo ostacolo sarà dunque la gara contro l'Avellino, in programma sabato 11 aprile alle ore 17.15, allo stadio Partenio-Adriano Lombardi.