Anche Milan e Udinese si uniscono ai club di Serie A nel ricordo di Mircea Lucescu

Si è spento ieri a 80 anni Mircea Lucescu. Il tecnico rumeno è scomparso a seguito di un infarto, pochi giorni dopo gli ultimi impegni da commissario tecnico della Romania. Dopo una carriera che lo immortala tra i più vincenti della storia del calcio, sono state tante le testimonianze di cordoglio e affetto arrivate nelle ultime ore nei suoi confronti.

Tra queste, anche Udinese e Milan, che si sono unite stamani agli altri club di Serie A nel ricordo di Lucescu: "L'AC Milan ricorda con affetto Mircea Lucescu, un vero uomo di calcio e un leale avversario in molte partite. Il Club esprime le più sentite condoglianze e si stringe alla sua famiglia in questo momento di difficoltà", il messaggio social del club rossonero.

Così invece l'Udinese su X: "Udinese Calcio esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Mircea Lucescu, fino a pochi giorni fa commissario tecnico della Nazionale romena ed ex allenatore di Pisa, Brescia, Reggiana e Inter in Serie A. Il club si stringe ai suoi cari in questo momento difficile".