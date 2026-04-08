Kim dribbla le domande sul ritorno in Italia: "L'esperienza al Napoli è stata davvero positiva"

Kim Min-jae, difensore del Bayern Monaco, è intervenuto in zona mista ai microfoni di FCInterNews.it dopo la vittoria per 2-1 dei bavaresi in casa del Real Madrid, parlando anche dell'esclusione dell'Italia dal Mondiale: "Sono davvero dispiaciuto. La nazionale azzurra può contare su ottimi calciatori, in più in rosa ci sono tanti miei amici, mi avrebbe fatto piacere incrociarli. Noi vogliamo disputare una bella fase eliminatoria, non vediamo l’ora che inizi il torneo".

Sono tante le squadre italiane che lo hanno cercato nel recente passato e sono anche tante quelle che lo faranno in futuro, magari già in estate, con Inter, Juventus e Milan alla finestra: "Posso dire che l’esperienza al Napoli è stata davvero positiva per me, la ricordo con particolare piacere. Ora però sono concentrato su quanto ho appena detto. Nulla da aggiungere".

In questa stagione il classe '96 ha giocato 7 volte in Champions League, 20 in Bundesliga, con un gol e un assist all'attivo, 2 in Coppa DFB e una in Supercoppa Tedesca. In carriera vanta 109 apparizioni e 5 reti con il Bayern Monaco, 60 gettoni e 3 centri con lo Jeonbuk Hyundai, 59 incontri con il BJ Guoan, 45 partite e 2 gol con il Napoli, 40 sfide e una rete con il Fenerbahce e 17 match con il Gyeongju KHNP. Inoltre è sceso in campo 77 volte con la Corea del Sud, trovando 4 centri.