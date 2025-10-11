Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter, difficile il rientro di Thuram con la Roma: ma per il "Maradona" vuole esserci

Inter, difficile il rientro di Thuram con la Roma: ma per il "Maradona" vuole esserci
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:08Serie A
Andrea Piras

Cautela. E' la parola d'ordine che risuona quando si parla delle condizioni di Marcus Thuram. L'attaccante dell'Inter è ai box per un problema muscolare che lo ha costretto a saltare non solo queste due settimane di partite ma anche i due impegni con la Nazionale francese. Il tecnico Chivu però ha potuto contare su sostituiti all'altezza come Bonny e Pio Esposito che hanno fatto reparto insieme al capitano Lautaro Martinez senza far rimpiangere il calciatore transalpino.

Difficile il suo rientro per la sfida con la Roma
Gli esami effettuati ad inizio mese sono stati chiari. Risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra con il giocatore che è stato monitorato giorno per giorno. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la punta difficilmente sarà in campo per la gara contro la Roma, data inizialmente paventata per un possibile rientro.

Salterà anche la Champions, obiettivo sul Napoli
Come si legge sul quotidiano sportivo, sarà necessario rispettare i tempi dell’infortunio con il giocatore che quindi potrebbe anche saltare la sfida di Champions League contro l’Union Saint-Gilloise ma potrebbe rientrare per la sfida contro il Napoli di Antonio Conte. Il big match del "Maradona" ci darà qualche indicazione molto importante per quanto riguarda la vetta del nostro campionato.

