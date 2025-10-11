Totti: "Spero che la Roma continui su questi livelli. Italia? Uniti con Gattuso per il Mondiale"

Dal World Legends Padel Tour a New York, Francesco Totti ha parlato della Nazionale italiana di Gennaro Gattuso che questa sera affronterà l'Estonia nelle qualificazioni al Mondiale 2026: "E' sempre un piacere parlare della Nazionale. Cerchiamo di portare il più lontano possibile i nostri colori e la nostra nazione".

Questa Nazionale in particolare ti piace?

"Speriamo che stiano uniti col grande mister che riesca a portarci al Mondiale".

Dovessi prestare un qualcosa della Nazionale del 2006 cosa presteresti?

"Tutto perché quello era un gruppo speciale, unito, che aveva voglia di vincere e di lottare per questa maglia e per questi colori. Aveva un grande allenatore. Era un tutt'uno, c'era un unico obiettivo di portare l'Italia sul tetto del mondo".

Un giocatore di questa Nazionale che ti piace?

"Non ce n'è uno in particolare. Io penso che col gruppo ottengano quello che tutti vogliamo".

La Roma così in alto in classifica?

"Nessuno se l'aspettava. Speriamo che possano continuare su questi livelli. Scongiuri a parte, tifiamo Roma".

L'obiettivo qual è?

"L'obiettivo è tornare in Champions. Quello penso sia l'obiettivo principale. Poi se si vede che a metà campionato, verso sette-otto partite alla fine, la Roma è sempre là davanti l'obiettivo cambia".

Fare questi discorsi a ottobre non è già una vittoria?

"No, è un chiacchiericcio. E' normale che quando sei primo in classifica se ne parla. Però la difficoltà è rimanerci e io spero che la Roma possa restarci più a lungo possibile".