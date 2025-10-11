Inter, è iniziata la stagione dei rinnovi: da Frattesi a Dimarco, i nomi in cima alla lista

In casa Inter è iniziata la stagione dei rinnovi, con la dirigenza pronta a muoversi con la consueta strategia per blindare i calciatori importanti per il progetto tecnico. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione. Come sempre le priorità saranno definite con calma e razionalità, lontano dai riflettori del mercato. Al centro dei prossimi colloqui di Marotta e Ausilio ci sono due nomi: Davide Frattesi e Carlos Augusto.

Il caso più delicato sembra essere quello di Frattesi. Dopo un periodo di malcontento lo scorso gennaio - con la tentazione di tornare a Roma - il centrocampista sembrava rinato con l’arrivo di Chivu al posto di Inzaghi. Tuttavia l’attuale stagione non ha ancora riportato la svolta attesa: il mancato passaggio al 3-4-2-1 e la crescita di Sucic lo hanno fatto scivolare nelle gerarchie. Il contratto in scadenza nel 2028 non è una priorità immediata, ma un confronto tra le parti è comunque in programma.

Situazione più stabile invece per Carlos Augusto, che sta convincendo per duttilità e affidabilità. L’ex Monza è ormai una valida alternativa a Dimarco e Bastoni, capace di agire sia da braccetto che da esterno. Forte delle sue prestazioni, il brasiliano punterà a un adeguamento dell’ingaggio rispetto ai 2 milioni attuali.

Sul tavolo, infine, anche il rinnovo di Federico Dimarco, con scadenza 2027: un dossier che la dirigenza intende chiudere rapidamente per blindare uno dei simboli della nuova Inter.