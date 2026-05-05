Inter, dopo lo scudetto si pensa al futuro: ipotesi difesa a quattro e tutti i rinforzi per Chivu

La festa poi la programmazione. L'Inter si è laureata domenica scorsa campione d'Italia dopo il successo casalingo per 2-0 contro il Parma conquistando il titolo numero 21 della sua storia. Una cavalcata portata a termine brillantemente da Lautaro e compagni trascinati dal condottiero Cristian Chivu che è diventato il secondo allenatore nerazzurro a vincere il campionato sia da giocatore che in panchina. Adesso ci sarà da concludere al meglio una stagione e soprattutto inseguire un double con la finale di Coppa Italia a Roma contro la Lazio il prossimo 13 maggio.

Poi sarà la volta della programmazione del futuro. Il mister rumeno è stato molto intelligente ad adattarsi alle caratteristiche della squadra a disposizione optando per la difesa a tre già collaudata con Simone Inzaghi. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, dalla prossima stagione si dovrebbe proseguire invece con la retroguardia a quattro per andare a competere con le big europee.

L’ipotesi potrebbe essere un 4-3-2-1 con Vicario e Palestra i primi innesti per la porta e per la retroguardia. Sono questi i principali obiettivi con Koné e Jones possibili rinforzi per la mediana mentre in attacco insieme a Thuram in appoggio a Lautaro potrebbe essere cercato sul mercato Diaby.