Sassuolo-Milan, Tonolini a Open VAR: "Ottimo Maresca, niente rigori su Laurienté e Nkunku"

Ai microfoni di DAZN durante 'Open VAR' ha parlato il membro della CAN Mauro Tonolini. La prima analisi va su Sassuolo-Milan, con due episodi rivisti dal VAR nelle due aree di rigore:

Contatto Gabbia-Laurienté, l'arbitro Maresca lascia correre e la sala VAR conferma la decisione. Questo il commento di Tonolini: "Maresca ha arbitrato con una soglia tecnica alta. Laurienté prova a prendere posizione allargando il braccio, c'è un contatto sulla schiena che non è sufficiente per portare al calcio di rigore. Corretta la valutazione di campo ed il supporto del VAR. Battiamo da tempo sulla centralità delle scelte di campo dell'arbitro che quando sono corrette facilitano il lavoro della sala VAR".

Contrasto tra Kone e Nkunku, l'attaccante del Milan cade e Maresca lascia correre:

"Maresca anche qua in ottima posizione, valuta correttamente ciò che accade con coerenza anche rispetto al precedente episodio. Contatto assolutamente non punibile".