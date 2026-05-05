Lautaro sgombra il campo dai dubbi: "Resterò all'Inter a lungo. Adesso la Coppa Italia"

"Se resterò ancora a lungo? Sì, certo". A parlare così, pochi minuti dopo la conquista ufficiale del 21 scudetto dell'Inter, è stato proprio Lautaro Martinez. L'argentino, MVP nerazzurro in una stagione culminata con la vittoria del campionato con tre turni di anticipo, nel gir di interviste post gara a San Siro ai microfoni di Fox Sports ha sgombrato il campo dai (già pochi) dubbi riguardanti il proprio futuro. Che dunque sarà ancora legato per molto tempo all'Inter.

Archiviato (si fa per dire) lo scudetto, la stagione della squadra di Chivu però non è ancora finita. All'orizzonte c'è un altro trofeo da conquistare: la Coppa Italia. "Un'occasione per chiudere l'annata con due trofei - sottolinea il capitano -: sarebbe significativo riportare la coppa nel nostro club. E poi ci sono le ultime tre partite di campionato: anche se abbiamo già vinto lo scudetto bisogna rispettare gli avversari".