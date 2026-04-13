Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter, Dumfries e la doppietta al Como: "Messaggio a me stesso, sono finalmente al top"

Inter, Dumfries e la doppietta al Como: "Messaggio a me stesso, sono finalmente al top"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 10:45Serie A
Simone Bernabei

Ai microfoni di SportMediaset ha parlato Denzel Dumfries, esterno dell'Inter autore di una decisiva doppietta nel successo di ieri per 4-3 a Como: "Una grande vittoria, non è stato facile dopo i due gol del Como all'inizio. Ma il modo in cui abbiamo rimontato è stato straordinario, sono davvero molto orgoglioso della nostra reazione".

Una doppietta per lo Scudetto…
"Una vittoria importantissima come detto, sappiamo di avere questo margine di 9 punti dalla seconda. Le prossime partite saranno altrettanto importanti, abbiamo un obiettivo in testa e dobbiamo inseguirlo in ogni sfida".

La sua stagione difficile per l'infortunio?
"Ho avuto momenti difficili, è la prima volta in carriera che devo avere a che fare con un infortunio del genere. Nelle scorse partite ho cercato di recuperare gradualmente la forma e di tornare ai miei livelli. Volevo sentire questa crescita e ieri mi sono sentito al top, ma già nel secondo tempo contro la Roma avevo sentito buone sensazioni, avevo capito che ero tornato. Ieri ho mandato un messaggio a me stesso: il periodo dell'infortunio è finalmente alle spalle. Diciamo che ho chiuso un capitolo e ora voglio affrontare al meglio l'ultima parte della stagione".

Per chi è questa doppietta?
"Per mia sorella, era il suo compleanno".

Articoli correlati
Fantacalcio, top & flop 32ª giornata Fantacalcio, top & flop 32ª giornata
Inter, Dumfries: "Orgoglioso di come sia andata oggi. La squadra viene prima dei... Inter, Dumfries: "Orgoglioso di come sia andata oggi. La squadra viene prima dei gol"
Inter, ora è davvero fuga scudetto. E anche Chivu può togliersi qualche sassolino... Inter, ora è davvero fuga scudetto. E anche Chivu può togliersi qualche sassolino
Altre notizie Serie A
Padovano: "Conte non lo riconosco più, è sempre arrabbiato. Con lui mi divertivo,... Padovano: "Conte non lo riconosco più, è sempre arrabbiato. Con lui mi divertivo, anche sui capelli"
Solet, Atta e Zaniolo (dopo il riscatto): la vetrina Udinese torna ad attrarre il... TMWSolet, Atta e Zaniolo (dopo il riscatto): la vetrina Udinese torna ad attrarre il mercato internazionale
Acciacchi, non infortuni: in casa Juventus filtra ottimismo per Yildiz, Conceiçao... Acciacchi, non infortuni: in casa Juventus filtra ottimismo per Yildiz, Conceiçao e Thuram
Scintille tra tifosi di Como e Inter, Suwarso riprende i suoi: "I nostri ospiti meritano... Scintille tra tifosi di Como e Inter, Suwarso riprende i suoi: "I nostri ospiti meritano rispetto"
Roma, il silenzio dei Friedkin: si attende la linea della proprietà sul caso Gasperini-Ranieri... Roma, il silenzio dei Friedkin: si attende la linea della proprietà sul caso Gasperini-Ranieri
Inter, Dumfries e la doppietta al Como: "Messaggio a me stesso, sono finalmente al... Inter, Dumfries e la doppietta al Como: "Messaggio a me stesso, sono finalmente al top"
Massimo Mauro duro sul Milan: "Alla proprietà non interessa vincere" Massimo Mauro duro sul Milan: "Alla proprietà non interessa vincere"
Fiorentina, poche chance di convocazione per Kean e Parisi: con la Lazio è emergenza... TMWFiorentina, poche chance di convocazione per Kean e Parisi: con la Lazio è emergenza
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Inter, lo scudetto in tasca. E adesso cinque acquisti per dare a Chivu una squadra diversa. Napoli stop. Champions: Milan e Juve ringraziano i nerazzurri. Como, limiti e difetti di un grande calcio. Roma, Ranieri va licenziato
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Solet, Atta e Zaniolo (dopo il riscatto): la vetrina Udinese torna ad attrarre il mercato internazionale
Immagine top news n.1 La Juventus è matematicamente tra le prime dieci: scatta il riscatto di Lois Openda
Immagine top news n.2 Rabiot richiama i tifosi a non buttar via Leao. Il Milan che farà con lui in estate?
Immagine top news n.3 La Serie A si riunisce: il nome per la FIGC sarà Malagò. Ma quanto peso ha?
Immagine top news n.4 Inter, ora è davvero fuga scudetto. E anche Chivu può togliersi qualche sassolino
Immagine top news n.5 Thuram+Dumfries, è quasi scudetto. L’Inter stavolta non spreca il pari di Parma, Chivu ironico
Immagine top news n.6 Il Bologna torna a vincere e pensa a Birmingham, il Lecce trema per i suoi errori. Firma Orsolini
Immagine top news n.7 Napoli fermato dal Parma, poi l’Inter non sbaglia: il sogno "bello ardito" di Conte ora si spegne
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Genoa e Ostiamare: la domenica d'oro di De Rossi. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Le idee chiarissime del Como e di Cesc Fabregas sul futuro
Immagine news podcast n.2 "Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus
Immagine news podcast n.4 Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "Juve, ora comanda Spalletti. Conte in Nazionale con Malagò"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Juve, Spalletti andava rinnovato prima. Inter, Lautaro assenza pesante"
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Roma, ingiusto pretendere da Gasperini la Champions al primo anno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, è già mercato: per l'attacco idea Esposito. Adams può partire, Darmian tornare
Immagine news Serie A n.2 Padovano: "Conte non lo riconosco più, è sempre arrabbiato. Con lui mi divertivo, anche sui capelli"
Immagine news Serie A n.3 Solet, Atta e Zaniolo (dopo il riscatto): la vetrina Udinese torna ad attrarre il mercato internazionale
Immagine news Serie A n.4 Acciacchi, non infortuni: in casa Juventus filtra ottimismo per Yildiz, Conceiçao e Thuram
Immagine news Serie A n.5 Scintille tra tifosi di Como e Inter, Suwarso riprende i suoi: "I nostri ospiti meritano rispetto"
Immagine news Serie A n.6 Roma, il silenzio dei Friedkin: si attende la linea della proprietà sul caso Gasperini-Ranieri
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara-Samp, gara della discordia: Insigne ruggisce per (possibile) esultanza irrispettosa di Di Pardo
Immagine news Serie B n.2 Empoli contestato dopo Padova. Ora c'è l'Entella al 'Castellani': gara crocevia della stagione
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la classifica marcatori: Di Nardo del Pescara accorcia dal secondo gradino del podio
Immagine news Serie B n.4 Il punto sulla B: crisi senza fine per lo Spezia, tremano Empoli e Bari
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Stillitano duro: "Errori evidenti, ma si va avanti con Roberts"
Immagine news Serie B n.6 Empoli, Stefanelli duro: "Il VAR deve spiegarci cosa sta facendo. Caserta non è in discussione"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, niente ricapitalizzazione e rispetto delle scadenze. Oggi la decisiva assemblea
Immagine news Serie C n.2 Pontedera, è Serie D. Con un futuro tutto da scrivere, parlano solo tecnico e giocatori
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, una domenica di festa in attesa della svolta societaria. Incontro Iervolino-Pagano
Immagine news Serie C n.4 Serie C, si chiude la 36ª giornata: Pro Patria a rischio retrocessione. Il programma del lunedì
Immagine news Serie C n.5 Pro Vercelli, Santoni: "I playoff la ciliegina, altrimenti ci concentreremo sul futuro"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati della serata: cade ancora l'Inter U23, tris Potenza
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Soncin in vista della Serbia: "Strada tracciata e obiettivo chiaro in testa"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Girelli verso la Serbia: "Possiamo vincere le ultime quattro gare. A partire dalla Serbia"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia W., il Mondiale passa dalla Serbia. Oliviero: "Metteremo in campo tutto il nostro cuore"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Durante lascia il ritiro di Coverciano: al suo posto convocata Gilardi del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile
Immagine news Calcio femminile n.6 Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…