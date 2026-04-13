Inter, Dumfries e la doppietta al Como: "Messaggio a me stesso, sono finalmente al top"

Ai microfoni di SportMediaset ha parlato Denzel Dumfries, esterno dell'Inter autore di una decisiva doppietta nel successo di ieri per 4-3 a Como: "Una grande vittoria, non è stato facile dopo i due gol del Como all'inizio. Ma il modo in cui abbiamo rimontato è stato straordinario, sono davvero molto orgoglioso della nostra reazione".

Una doppietta per lo Scudetto…

"Una vittoria importantissima come detto, sappiamo di avere questo margine di 9 punti dalla seconda. Le prossime partite saranno altrettanto importanti, abbiamo un obiettivo in testa e dobbiamo inseguirlo in ogni sfida".

La sua stagione difficile per l'infortunio?

"Ho avuto momenti difficili, è la prima volta in carriera che devo avere a che fare con un infortunio del genere. Nelle scorse partite ho cercato di recuperare gradualmente la forma e di tornare ai miei livelli. Volevo sentire questa crescita e ieri mi sono sentito al top, ma già nel secondo tempo contro la Roma avevo sentito buone sensazioni, avevo capito che ero tornato. Ieri ho mandato un messaggio a me stesso: il periodo dell'infortunio è finalmente alle spalle. Diciamo che ho chiuso un capitolo e ora voglio affrontare al meglio l'ultima parte della stagione".

Per chi è questa doppietta?

"Per mia sorella, era il suo compleanno".