Inter, Dumfries: "Orgoglioso di come sia andata oggi. La squadra viene prima dei gol"

Denzel Dumfries si riprende la scena nel momento più delicato e decisivo della stagione. L'esterno olandese ritrova la via della rete per la prima volta dallo scorso agosto e lo fa in modo dirompente, con una doppietta d'autore che permette all'Inter di ribaltare il Como nella cornice del Sinigaglia. Due squilli che non valgono solo tre punti, ma che portano la squadra di Cristian Chivu a un passo dal traguardo storico del 21esimo scudetto.

Al termine del match, l'eroe di giornata non ha nascosto la propria soddisfazione, sottolineando però la solidità del gruppo prima ancora delle gioie personali. Queste le parole dell'olandese ai canali ufficiali del club nerazzurro: "Sono contento per i gol, ma è più importante aiutare la squadra, sono orgoglioso di come è andata oggi. Ogni partita conta, bisogna rimanere concentrati e andare avanti".