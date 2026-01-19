Inter, fatta per Jakirovic: 2.5 milioni più 2 di bonus, la prossima settimana farà le visite
L'Inter ha chiuso la trattativa per l'arrivo in nerazzurro del difensore croato Leon Jakirovic, giovane talento classe 2008, che arriverà dalla Dinamo Zagabria. Come svela Fabrizio Romano, i nerazzurri hanno raggiunto un accordo per 2,5 milioni di euro più 2 di bonus. Il giocatore arriverà in Italia questa settimana per svolgere le visite mediche.
L'Inter ha così superato la forte concorrenza del Salisburgo: dopo aver visto complicarsi l'operazione Mlacic, il club nerazzurro ha deciso di puntare su un altro giovane difensore croato.
