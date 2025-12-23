Inter, Frattesi può partire a gennaio: la richiesta è 35 milioni, la Juventus alza il pressing

Sono state stagioni tormentate quelle di Davide Frattesi all’Inter. Il centrocampista ha sempre trovato poco spazio nella scacchiera di mister Chivu che, quando c’era la possibilità ha schierato Sucic in mediana relegandolo in panchina. E così, ogni qualvolta si avvicina una finestra di mercato, il suo nome viene sempre dato in partenza. In questa occasione sembra che davvero il ragazzo ex Sassuolo possa salutare Appiano e cambiare casacca per trovare, giustamente, più spazio e provare a guidare con più continuità.

E così, con gennaio che si avvicina, Frattesi potrebbe essere messo sul mercato. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sporta, il club di viale della Liberazione vorrebbe monetizzare per rientrare un po’ dall’investimento. La richiesta per la cessione sarebbe di 35 milioni di euro con alcuni club che potrebbero essere già interessati in questa sessione invernale di trattative al giocatore.

Una di queste squadre, si legge sempre sul quotidiano sportivo, sarebbe la Juventus che nel mercato invernale vorrebbe rinforziate l’organico a dissalazione di mister Luciano Spalletti per dare l’assalto alla zona scudetto nella seconda parte di stagione. L’Inter dal canto suo non vorrebbe però rinforzare una diretta concorrente ma dalla Continassa starebbero spingendo per avere subito la mezzala in queste settimane.