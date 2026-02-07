Sambenedettese, D’Alesio chiama la svolta: "Serve una vittoria in casa"

La Sambenedettese si gioca una fetta pesante di stagione contro il Perugia, in uno scontro diretto che profuma di salvezza. I rossoblù, quindicesimi a quota 24 punti e reduci dallo 0-0 di Carpi, vogliono tornare a esultare davanti al proprio pubblico: l’ultimo successo interno risale al 4-2 contro la Juventus Next Gen, ormai un girone fa.

Alla vigilia della gara di domenica alle 14:30, mister D’Alesio ha suonato la carica:

“Dobbiamo tornare a vincere in casa, può darci forza e autostima. Serve una Samb solida, equilibrata e disciplinata. Il Perugia ha qualità e nomi importanti, sarà una partita complessa. Credo abbiamo un credito con la fortuna, ma questo non basta: dovremo dare tutto”.

Il tecnico ha evidenziato anche le difficoltà contro squadre chiuse: “Facciamo più fatica con chi ci aspetta, mentre rendiamo meglio contro chi viene a prenderci alto”. Su Konaté: “È da valutare, difficilmente sarà della partita”.

Capitolo cambi: “Non ho paura di cambiare. Parigini e Lulli hanno dato risposte positive, forse potevo anticiparli ma ho fatto la scelta che ritenevo giusta”. Su Parigini, idee chiare: “Voglio liberarlo dai compiti difensivi e sfruttarlo di più in fase offensiva”.

Infine, porte aperte a tutti: “Alfieri, Martins e Scafetta si sono sempre comportati bene. Il reintegro sarà graduale, ma non chiudo a nessuno”.