Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sambenedettese, D’Alesio chiama la svolta: "Serve una vittoria in casa"

Sambenedettese, D’Alesio chiama la svolta: "Serve una vittoria in casa"TUTTO mercato WEB
ieri alle 23:34Serie C
Alessandra Stefanelli

La Sambenedettese si gioca una fetta pesante di stagione contro il Perugia, in uno scontro diretto che profuma di salvezza. I rossoblù, quindicesimi a quota 24 punti e reduci dallo 0-0 di Carpi, vogliono tornare a esultare davanti al proprio pubblico: l’ultimo successo interno risale al 4-2 contro la Juventus Next Gen, ormai un girone fa.

Alla vigilia della gara di domenica alle 14:30, mister D’Alesio ha suonato la carica:
“Dobbiamo tornare a vincere in casa, può darci forza e autostima. Serve una Samb solida, equilibrata e disciplinata. Il Perugia ha qualità e nomi importanti, sarà una partita complessa. Credo abbiamo un credito con la fortuna, ma questo non basta: dovremo dare tutto”.

Il tecnico ha evidenziato anche le difficoltà contro squadre chiuse: “Facciamo più fatica con chi ci aspetta, mentre rendiamo meglio contro chi viene a prenderci alto”. Su Konaté: “È da valutare, difficilmente sarà della partita”.

Capitolo cambi: “Non ho paura di cambiare. Parigini e Lulli hanno dato risposte positive, forse potevo anticiparli ma ho fatto la scelta che ritenevo giusta”. Su Parigini, idee chiare: “Voglio liberarlo dai compiti difensivi e sfruttarlo di più in fase offensiva”.

Infine, porte aperte a tutti: “Alfieri, Martins e Scafetta si sono sempre comportati bene. Il reintegro sarà graduale, ma non chiudo a nessuno”.

Articoli correlati
Sambenedettese-Perugia decisiva per la salvezza. E per la panchina di D'Alesio Sambenedettese-Perugia decisiva per la salvezza. E per la panchina di D'Alesio
La Top 11 del Girone B di Serie C: Guidonia Esempio di organizzazione difensiva La Top 11 del Girone B di Serie C: Guidonia Esempio di organizzazione difensiva
Pianese corsara a San Benedetto, Birindelli esalta il gruppo: "Il lavoro quotidiano... Pianese corsara a San Benedetto, Birindelli esalta il gruppo: "Il lavoro quotidiano paga"
Altre notizie Serie C
Novara, Dossena guarda avanti: "Prestazione solida col Brescia, pensiamo una gara... Novara, Dossena guarda avanti: "Prestazione solida col Brescia, pensiamo una gara alla volta"
Sambenedettese, D’Alesio chiama la svolta: "Serve una vittoria in casa" Sambenedettese, D’Alesio chiama la svolta: "Serve una vittoria in casa"
Vicenza, Gallo predica calma: "Abbiamo fatto tanto ma ancora niente di definitivo"... Vicenza, Gallo predica calma: "Abbiamo fatto tanto ma ancora niente di definitivo"
Benevento, Salvemini: "Rigore sbagliato? Fa male, ma conta solo aver vinto" Benevento, Salvemini: "Rigore sbagliato? Fa male, ma conta solo aver vinto"
Perugia, Tedesco: "Servono equilibrio e personalità. Grazie alla società per il mercato"... Perugia, Tedesco: "Servono equilibrio e personalità. Grazie alla società per il mercato"
Serie C, vittorie di misura per Alcione, Trento e Giana. Pari tra Potenza e Siracusa... Serie C, vittorie di misura per Alcione, Trento e Giana. Pari tra Potenza e Siracusa
Serie C, i risultati al 45': vincono Trento e Giana, bloccate sul pari Alcione e... Serie C, i risultati al 45': vincono Trento e Giana, bloccate sul pari Alcione e Potenza
Il '07 Martina esordisce col Casarano, l'agente: "Giocatore di talento, felice per... Esclusiva TMWIl '07 Martina esordisce col Casarano, l'agente: "Giocatore di talento, felice per il debutto"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Le più lette
1 Il Napoli si rilancia, Sosa frena: "Giocando così niente Scudetto: 3 punti per la Champions"
2 Torino, Maripan: "Le ultime panchine? Le decisioni del mister sono sempre giuste"
3 Fiorentina, Vanoli su Paratici: "Direttore di alto livello, già dato un'impronta ai ragazzi"
4 12 vittorie di fila del Lione, Fonseca: "Rosso a Endrick? Gli arbitri devono proteggerlo"
5 8 febbraio 2004, Cassano superstar. Totti mima a Tudor: "Quattro, zitti e a casa"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Da Bologna-Parma a Juve-Lazio passando per Sassuolo-Inter: le probabili formazioni della Serie A
Immagine top news n.1 Il Napoli è ancora vivo, il Genoa recrimina: Conte batte De Rossi al 94' ma si ferma McTominay
Immagine top news n.2 La Juventus blinda Yildiz, Comolli parla in italiano e Spalletti: "Rinnovo? Se me lo merito come Kenan"
Immagine top news n.3 Fiorentina-Torino 2-2, le pagelle: Vanoli fa e distrugge tutto con i cambi. Casadei è letale
Immagine top news n.4 La Fiorentina beffata ancora nel recupero. Maripan regala al Torino il 2-2 in extremis
Immagine top news n.5 Genoa-Napoli 2-3, le pagelle: Colombo in gol, Buongiorno disastroso, Hojlund decisivo
Immagine top news n.6 Il Napoli la spunta in dieci nel recupero: decide un rigore di Hojlund, 3-2 a Marassi sul Genoa
Immagine top news n.7 Juve, dopo Yildiz rinnova Spalletti? “Elkann lo sento spesso, se me lo sarò meritato come Kenan…”
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.2 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.3 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.4 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 febbraio
Immagine news Serie A n.2 Torino, Baroni: "Credo che la Fiorentina possa salvarsi. Sarà dura, come per noi"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, Kean: "Paratici? Mi ha sempre incoraggiato, farà molto bene a Firenze"
Immagine news Serie A n.4 Torino, Maripan: "Le ultime panchine? Le decisioni del mister sono sempre giuste"
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, Vanoli su Paratici: "Direttore di alto livello, già dato un'impronta ai ragazzi"
Immagine news Serie A n.6 Il Napoli si rilancia, Sosa frena: "Giocando così niente Scudetto: 3 punti per la Champions"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 DS Palermo: "Vittoria complicata, l'Empoli ci ha creato difficoltà. Soddisfatti del mercato"
Immagine news Serie B n.2 D’Alessandro trascina il Catanzaro: "Vittoria che ci serviva, ora continuità"
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella, Chiappella: "Rosso a Guiu? Decisione giusta"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Donadoni: "Serve una profonda autocritica"
Immagine news Serie B n.5 Cesena, Francesconi: "Aspettavo il gol da tantissimo tempo. Sono davvero felice"
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro, Aquilani: "Partita resa difficile dal vento. Vittoria meritata"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Novara, Dossena guarda avanti: "Prestazione solida col Brescia, pensiamo una gara alla volta"
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, D’Alesio chiama la svolta: "Serve una vittoria in casa"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Gallo predica calma: "Abbiamo fatto tanto ma ancora niente di definitivo"
Immagine news Serie C n.4 Benevento, Salvemini: "Rigore sbagliato? Fa male, ma conta solo aver vinto"
Immagine news Serie C n.5 Perugia, Tedesco: "Servono equilibrio e personalità. Grazie alla società per il mercato"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, vittorie di misura per Alcione, Trento e Giana. Pari tra Potenza e Siracusa
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Lazio, ultime 5 partite con un padrone solo
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Sassuolo-Inter, mai un pareggio nelle sfide giocate in Emilia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lecce-Udinese, precedenti a basso punteggio al Via del Mare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: Como-Juve finisce 0-2. Bianconere al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 13ª giornata: Como Women-Juventus 0-1 al 45'. Carbonell a segno
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio corsara. Il derby emiliano è del Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio avanti a Genova. Derby ancora sullo 0-0
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan Women, arriva a titolo definitivo Mawa Sesay: accordo fino al giugno 2029
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A, fra poco in campo Genoa-Lazio e Sassuolo-Parma: le formazioni ufficiali
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano