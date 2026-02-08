Modena, Gerli: "A Venezia carichi e con voglia di rivalsa, loro i più forti del campionato"
Sconfitta casalinga per il Modena. La squadra di Andrea Sottil viene sconfitta dalla Sampdoria al "Braglia" con un gol nel finale di Begic. Un ko che pesa in casa emiliana e che frena la corsa verso i quartieri alti della classifica. Al termine della sfida, il capitano Fabio Gerli ha commentato il match in conferenza stampa:
"Brucia, abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, poi dopo esserci trovati in svantaggio abbiamo avuto la forza di riprenderla e avremmo potuto anche vincerla. Dopo la sconfitta di oggi dobbiamo andare a Venezia carichi e con voglia di rivalsa per affrontare la squadra più forte del campionato".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
