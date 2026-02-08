Inter, Muharemovic resta un obiettivo: il canale Marotta-Carnevali può aiutare. La situazione

Non è un mistero che Takir Muharemovic sia nel mirino dell’Inter. Il difensore del Sassuolo è uno degli elementi che piace di più a Marotta in vista della prossima stagione. Su di lui ci sarebbero però anche gli occhi della Juventus ma non solo. Dal punto di vista tattico il giocatore neroverde potrebbe fare al caso del team di Cristian Chivu visto che con l’addio certo di Acerbi a fine stagione resterebbe solo Alessandro Bastoni come giocatore di piede sinistro.

La valutazione del ragazzo e i parametri di Oaktree

Per questo motivo che i nerazzurri puntano sul quasi 23enne in vista della prossima sessione di calciomercato. Il suo valore di mercato resta comunque alto, più o meno sui 25-30 milioni di euro ma con il 50% da riconoscere alla Juventus, ma comunque all’interno o poco oltre i parametri fissati da Oaktree. Da capire se ci sarà una mossa in estate e si aprirà una trattativa ma sicuramente resta un obiettivo.

Il canale Carnevali-Marotta può aiutare

Su Muharemovic resta anche vigile il Bournemouth ma, riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i buoni rapporti e lo storico canale fra Carnevali e Marotta potrebbe agevolare il tutto. L’idea sarebbe acquistarlo in prestito oneroso con obbligo di riscatto.