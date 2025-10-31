Inter, guarda: Stankovic brilla col Club Brugge, è il giocatore del mese di ottobre in Belgio

Continua il momento d’oro di Aleksandar Stankovic, talento di proprietà dell’Inter in prestito al Club Bruges. Il centrocampista classe 2005 è stato eletto miglior giocatore del mese di ottobre nel campionato belga, un riconoscimento che conferma la sua crescita esponenziale e il grande impatto avuto nella prima parte di stagione.

Arrivato in estate per maturare esperienza in un contesto competitivo, il figlio d'arte serbo ha rapidamente conquistato spazio e fiducia all’interno della formazione allenata da Nicky Hayen, diventando un punto di riferimento nel cuore del centrocampo. La sua combinazione di tecnica, personalità e visione di gioco ha convinto tutti, tanto da valergli anche la prima convocazione nella Nazionale maggiore della Serbia, coronando un periodo da incorniciare.

Lo stesso giocatore, intervistato dai canali ufficiali del Bruges, ha espresso grande soddisfazione per il premio ricevuto: “È un riconoscimento speciale per me, frutto del lavoro quotidiano e dell’aiuto dei miei compagni. Voglio continuare su questa strada”.

In casa Inter, che ne detiene il cartellino, la crescita di Stankovic viene monitorata con attenzione: la dirigenza considera il giovane mediano uno dei prospetti più interessanti del proprio settore giovanile e non esclude un suo ritorno a Milano già nella prossima stagione. Intanto, in Belgio, il suo nome è già diventato sinonimo di qualità e futuro.