Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Aleksandar Stankovic spiega: "Scelto Bruges con il cuore, la recompra l'ha chiesta l'Inter"

Aleksandar Stankovic spiega: "Scelto Bruges con il cuore, la recompra l'ha chiesta l'Inter"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 21:08Serie A
Yvonne Alessandro

Figlio d'arte e mediano classe 2005, Aleksandar Stankovic per trovare spazio ha dovuto nuovamente lasciare l'Inter in prestito e stavolta sbarcare al Bruges, notoriamente club belga che sforna talenti a ripetizione (gli ultimi esempi De Ketelaere e Jashari). Un trasferimento particolare, con il diritto di recompra in favore del club meneghino per 23 milioni nell'estate 2026 e 25 milioni nell'estate 2027, più una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

Da inizio stagione ad oggi si è guadagnato stima e rispetto, diventato una certezza del Bruges. "Ho deciso con il cuore il Bruges", ha esordito nell'intervista rilasciata ad HLN. "Dopo i primi colloqui con i dirigenti del club, ero convinto. A luglio ho incontrato i dirigenti Devi e Bob in un hotel di Milano. Dopo due minuti di conversazione ho detto 'sì'. Avevo una buona sensazione. Il Bruges è un grande club che ha il coraggio di dare una chance ai giovani. Anche in Champions League. Questo è stato il fattore decisivo per me nella scelta di questo club".

Quanto alle condizioni dell'affare chiuso tra Inter e Bruges: "L'Inter ha tardato un po' nelle trattative - racconta Stankovic -, ma ero sicuro che l'accordo sarebbe stato raggiunto. La recompra è un segnale che l'Inter creda in me? Non ne ho idea, bisogna chiederlo a loro. Quella clausola per me non era necessaria. Io volevo solo trasferirmi al Bruges". Invece sul parere dato da papà Dejan per la scelta di approdare nel club belga: "Cosa mi ha detto papà? Che è un buon passo per me".

Salvo poi fare una precisazione: "Ma sia chiaro: è stata una mia decisione. L'ho informato quando avevo già deciso. Era sugli spalti la settimana scorsa. Questo mi mette ancora più pressione, perché a causa del calcio non abbiamo molto tempo per stare insieme e ci vediamo solo un paio di volte all'anno. Non vedeva l'ora di venire a vedermi. Parliamo anche di altre cose, ma soprattutto di calcio. Dopo ogni partita, vede sempre qualcosa in cui avrei potuto migliorare. Mi spinge ad andare avanti in tutto ciò che faccio. E mi dice sempre: 'Non sarai mai un calciatore perfetto, ma devi sempre impegnarti per raggiungerlo'", a proposito della severità del padre.

Quanto all'umiltà infusa in famiglia: "Ce l'ha insegnato mio padre. Intendiamoci, non ha mai costretto né me né i miei fratelli a giocare a calcio. Avevamo tutti una scelta. Ma ci ha fatto capire chiaramente che dobbiamo sempre avere fame se vogliamo raggiungere qualcosa. Nessuno ci regalerà niente. Ecco perché penso sia del tutto normale per me rimanere umile e non comportarmi come una stella". Non tutti i fratelli, però, sono riusciti a sfondare nel calcio: "Stefan? È una storia triste. Si è ritirato dal calcio a 17 anni, quando era all'Inter. Il suo cognome gli creava troppa pressione", ha ammesso Aleksandar.

"La gente non vede l'ora di giudicare qualcuno solo perché è il figlio di un calciatore famoso", la spiegazione data. "C'era molta pressione da bordo campo e un giorno ha detto: "Basta! Non mi piace più il calcio". Stefan era un grande talento. Più grande di me e di Filip. Centrocampista mancino, veloce, con un grande potenziale. Ma psicologicamente è stato difficile per lui. Di noi tre, io sono il più duro. Sono diretto e posso dirti le cose in faccia. Stefan è più sensibile... Immagino che sia sempre così con i figli più grandi". Ma Filip, altro prodotto del vivaio nerazzurro e oggi portiere del Venezia, ce l'ha fatta: "Il mio sogno è di giocare un giorno con lui nella stessa squadra".

Articoli correlati
Aleksandar Stankovic: "Inter sogno che inseguirò. San Siro demolito? Via un pezzo... Aleksandar Stankovic: "Inter sogno che inseguirò. San Siro demolito? Via un pezzo di vita"
Serbia, Paunovic: "Stankovic ragazzo fenomenale. Immagino quanto Dejan sia felice"... Serbia, Paunovic: "Stankovic ragazzo fenomenale. Immagino quanto Dejan sia felice"
Inter, il piano per Aleksandar Stankovic: dalla recompra all'interesse di Tottenham... Inter, il piano per Aleksandar Stankovic: dalla recompra all'interesse di Tottenham e Newcastle
Altre notizie Serie A
"Verona? Dovevo organizzare qualcosa di meglio". De Rossi, discorso al Genoa negli... "Verona? Dovevo organizzare qualcosa di meglio". De Rossi, discorso al Genoa negli spogliatoi
Aleksandar Stankovic: "Inter sogno che inseguirò. San Siro demolito? Via un pezzo... Aleksandar Stankovic: "Inter sogno che inseguirò. San Siro demolito? Via un pezzo di vita"
Leao la sblocca a San Siro: Milan in vantaggio per 1-0 sulla Lazio dopo una grande... Leao la sblocca a San Siro: Milan in vantaggio per 1-0 sulla Lazio dopo una grande azione
Yildiz predestinato: raggiunge Anastasi tra i migliori marcatori under 21 della Juventus... Yildiz predestinato: raggiunge Anastasi tra i migliori marcatori under 21 della Juventus
Spalletti su David e Openda: "Serve quella faccettina di caz*o. Se sei timido ti... Spalletti su David e Openda: "Serve quella faccettina di caz*o. Se sei timido ti danno schiaffi"
Filippo Galli sicuro: "Il corto muso la sa lunga, il Milan di Allegri può vincere... Filippo Galli sicuro: "Il corto muso la sa lunga, il Milan di Allegri può vincere contro chiunque"
Runjaic commenta la sua espulsione: "Chiedete all'arbitro, per me il rosso è stato... Runjaic commenta la sua espulsione: "Chiedete all'arbitro, per me il rosso è stato esagerato"
Lazio più pericolosa del Milan, ma a San Siro al 45' è 0-0. Maignan ancora una volta... Lazio più pericolosa del Milan, ma a San Siro al 45' è 0-0. Maignan ancora una volta decisivo
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Le più lette
1 Juventus-Cagliari, le probabili formazioni: Spalletti con Conceicao e Yildiz dietro a Vlahovic
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese
3 Pisa-Inter, le probabili formazioni: sugli esterni ci sono Luis Henrique e Dimarco
4 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
5 Milan-Lazio, le probabili formazioni: Allegri con Nkunku, Sarri con Vecino in regia
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique, Hojlund con David Neres
Immagine top news n.1 Infortunio Vlahovic: Juve in ansia. Sei partite in un mese e le lacrime che non fanno ben sperare
Immagine top news n.2 Tare sul rinnovo di Maignan: "A inizio stagione abbiamo fatto un patto, avanti senza pressione"
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: la Juve si riporta a -1 dalla Champions, il Cagliari è 14°
Immagine top news n.4 Juventus-Cagliari 2-1, le pagelle: musica maestro Yildiz. Esposito freddo, Kostic una rovina
Immagine top news n.5 Si parla di rinnovo e Yildiz mette la sesta: gol e prestazioni sono un messaggio chiaro per la Juve
Immagine top news n.6 "Mi sono fatto molto male": Juventus, infortunio per Vlahovic. Lascia il campo disperato
Immagine top news n.7 Juventus-Cagliari, le formazioni ufficiali: Vlahovic torna titolare, sfida Borrelli e Caprile
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Aleksandar Stankovic: "Inter sogno che inseguirò. San Siro demolito? Via un pezzo di vita"
Immagine news Serie A n.2 Leao la sblocca a San Siro: Milan in vantaggio per 1-0 sulla Lazio dopo una grande azione
Immagine news Serie A n.3 Yildiz predestinato: raggiunge Anastasi tra i migliori marcatori under 21 della Juventus
Immagine news Serie A n.4 Spalletti su David e Openda: "Serve quella faccettina di caz*o. Se sei timido ti danno schiaffi"
Immagine news Serie A n.5 Filippo Galli sicuro: "Il corto muso la sa lunga, il Milan di Allegri può vincere contro chiunque"
Immagine news Serie A n.6 Runjaic commenta la sua espulsione: "Chiedete all'arbitro, per me il rosso è stato esagerato"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo-Carrarese 5-0, le pagelle: Segre da urlo, Pohjanpalo esagerato
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Palermo travolgente: 5-0 alla Carrarese, Pohjanpalo ne fa tre
Immagine news Serie B n.3 Bari, Magalini dopo il ko con l’Empoli: "Provata vergogna. Se si cambia andremo a casa"
Immagine news Serie B n.4 Virtus Entella, Chiappella: "Non siamo riusciti ad opporsi al loro potenziale offensivo"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Palermo avanti 2-0 sull'Entella: al 45' decidono Segre e Palumbo
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro, Aquilani: "Successo meritato, non mi sono piaciuti gli ultimi dieci minuti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Dolomiti Bellunesi, dicembre di fuoco. Bonatti: "Serve continuità, la Giana è un avversario solido"
Immagine news Serie C n.2 Casarano, Di Bari: "Col Potenza serviranno identità, cattiveria e continuità. Malcore? Gli devo molto"
Immagine news Serie C n.3 Padova, Faedo decisivo a Pescara: "Felicissimo per il gol, i tre punti erano fondamentali"
Immagine news Serie C n.4 Rimini escluso dalla Serie C, Morrone: "I controlli vanno fatti prima degli atti notarili, non dopo"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati delle 17:30: Ravenna devastante, colpo del Sorrento, pari in extremis per l’Ospitaletto
Immagine news Serie C n.6 Ginestra alla vigilia di Ternana-Guidonia: "Sfida di altissimo livello, servirà una partita perfetta"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Napoli, il derby del Sole vale molto più di tre punti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Fiorentina, Palladino sfida il suo passato
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Pisa-Inter, Chivu vuole il riscatto dopo due passi falsi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Calcio donne:Italia sconfitta nella prima amichevole con Usa
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile ko con gli USA, Soncin: "Amichevole che ci fa crescere. Loro incredibili"
Immagine news Calcio femminile n.3 Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"
Immagine news Calcio femminile n.4 Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile, Soncin: "Possiamo giocarcela con squadre che sembrava impossibile battere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…