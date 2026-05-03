Inter, il video per lo scudetto: "Abbiamo vinto, ma non oggi. Vincere è rialzarsi quando ti senti perso"

“Tutti pensano che oggi sia la giornata in cui abbiamo vinto”. Inizia così il video pubblicato dall’Inter sui propri canali ufficiali per raccontare la conquista del ventunesimo scudetto nella propria storia: “Per noi la vittoria non è solo finire primi, è tutto quello che fai prima di quel momento. Vincere è scegliere di rialzarsi, anche quando ti senti perso. È trascinare tutti, dentro e fuori il campo. È non fermarsi mai, nemmeno per un momento, con la testa e con le gambe.

La vittoria vive nella fame di di chi è arrivato da poco, e nella lealtà di chi ha scelto di rimanere. Nei sogni di un bambino che cresce vestendo i nostri colori, e nei cori, nelle voci di chi è sempre stato con noi.

È in tutti questi momenti, in tutte queste scelte, che noi abbiamo vinto. Perché vincere non è solo alzare un trofeo, è tutto quello che fai per arrivarci. Questo è perché abbiamo vinto. Ma non oggi”.