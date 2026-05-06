Juve Stabia, caos societario: la cessione ad Agnello allontana altri investitori. Ombre sul futuro

Situazione sempre più intricata in casa Juve Stabia, dove il futuro societario resta avvolto nell’incertezza nonostante una cessione già formalizzata. Secondo quanto riportato da MetropolisWeb, il club gialloblù sta vivendo un vero e proprio paradosso tra nuovi acquirenti, interessi esterni e dubbi normativi.

Dopo la conferenza stampa degli amministratori giudiziari – nominati dal Tribunale di Napoli – che avevano annunciato il disimpegno del fondo americano Solmate, si sarebbero fatti avanti ben due gruppi imprenditoriali pronti a investire nella società. Si tratterebbe di due multinazionali, una con sede in Lombardia e l’altra nel Lazio, interessate a portare avanti il percorso di risanamento nel segno della continuità e della legalità.

Uno scenario che però si scontra con quanto avvenuto parallelamente: l’intero pacchetto azionario del club è stato infatti ceduto per la cifra simbolica di un euro alla Stabia Capital, società riconducibile all’imprenditore Francesco Agnello. Un passaggio di proprietà lampo, concluso in appena otto giorni, che ha di fatto anticipato qualsiasi possibile trattativa con altri investitori.

Il punto è proprio questo: mentre da un lato emergevano manifestazioni di interesse da parte di realtà strutturate, dall’altro la cessione si è chiusa rapidamente con un soggetto che, al momento, non ha ancora chiarito programmi e strategie. Una “proprietà fantasma”, come viene definita, che non ha ancora fornito indicazioni ufficiali sul futuro del club.

A rendere il quadro ancora più delicato è la questione burocratica. Secondo quanto filtra, non risulterebbe ancora depositata alcuna documentazione presso la FIGC da parte della nuova proprietà. Un passaggio fondamentale, soprattutto alla luce dei controlli sui requisiti di onorabilità previsti dalle NOIF.

Proprio su questo aspetto si concentrano ulteriori interrogativi: il recente passato di Agnello, già presidente del CdA dell’Unione Sportiva Ancona srl (società dichiarata fallita nel 2024) potrebbe infatti incidere sulle verifiche federali.

Nel frattempo, resta un altro elemento che alimenta perplessità: gli stessi amministratori giudiziari avevano descritto la Juve Stabia come una realtà con uno dei migliori bilanci tra Serie A e Serie B, rendendo ancora più sorprendente una cessione a condizioni così rapide e simboliche.

Una vicenda che è ora finita sotto la lente degli inquirenti, con possibili sviluppi anche sul piano giudiziario. Per la Juve Stabia, dunque, il campo passa in secondo piano: il vero match si gioca fuori, tra carte, controlli e un futuro tutto da decifrare.