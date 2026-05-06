Campobasso pronto per i playoff, Zauri: "Stiamo bene e abbiamo grande entusiasmo"

In vista della sfida di oggi contro il Pineto, il tecnico del Campobasso Luciano Zauri ha parlato in conferenza stampa: "Dobbiamo concentrarci sulle nostre qualità, sappiamo bene chi affronteremo ma stiamo bene e abbiamo grande entusiasmo. Speriamo di offrire un bellissimo spettacolo e di passare il turno".

Cosa è cambiato rispetto alle gare di regular season?

"Le due partite contro di loro sono state condizionate dagli episodi, soprattutto l'ultima. Ma ripeto, in questo momento si azzera tutto, il pari a loro non basta ma nemmeno noi possiamo fare calcoli: sarà una partita dura, difficile. La posta in palio sarà molto alta, speriamo di farci trovare pronti".

Vede un Campobasso più maturo in questo momento?

"Siamo cresciuti tanto, dall'inizio dell'anno la squadra ha fatto un percorso importante e la classifica lo dimostra. Ci teniamo strette le nostre caratteristiche e le nostre armi. Loro sono molto bravi quando ripartono, dovremo stare attenti nelle preventive: attaccare con tanti uomini, ma sempre con equilibrio".

Quanto sarà importante il contributo dei subentranti?

"Ho avuto la fortuna di avere tanti giocatori bravi, li ho usati quasi tutti: undici partiranno e i nostri cinque cambi saranno prontissimi a subentrare. Dipenderà molto anche dall'andamento dalla partita, ma abbiamo tutte le armi per poter vincere".