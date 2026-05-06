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Matteoli: "Calhanoglu profilo importante. Sucic rappresenta il futuro dell'Inter"

Matteoli: "Calhanoglu profilo importante. Sucic rappresenta il futuro dell'Inter"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Andrea Piras
Oggi alle 11:30Serie A
Andrea Piras

Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, l'ex centrocampista dell'Inter Gianfranco Matteoli ha parlato di Calhanoglu: "Lui è un giocatore fondamentale per l’Inter. Anzi, lo ritengo il calciatore che è stato nei momenti cruciali quelli più determinante per i nerazzurri. In quel ruolo lì, penso non abbia rivali. Se gli rinnoverei il contratto? Io non sono la società, posso solo dire che è un profilo davvero importante".

Successivamente ha parlato anche di Zielinski: "Mi piace molto. Ha vissuto una stagione importante, tra l’altro con i suoi tiri da fuori ha trovato dei gol che hanno permesso di sbloccare più di una partita, risultando quindi anche lui determinante. Noi siamo qui a chiacchierare, ma la verità è che il centrocampo dell’Inter è di grande livello. Come tutta la rosa. Per me l’Inter era ed è la squadra più forte della Serie A".

Infine si è pronunciato sull'interessamento per Manu Koné della Roma: "Sinceramente il centrocampo attuale dell’Inter a me piace molto. Non dimentichiamoci di Sucic, lui è proprio forte, sa fare tutto, direi che rappresenti il futuro dei nerazzurri. Quello che voglio dire è che se trovano dei calciatori più forti di quelli che hanno già, ben venga. Ma davvero credo che gli attuali giocatori siano proprio bravi".

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