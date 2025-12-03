TMW Pastorello punta su Zanotti: "Ha tutto per una trafila alla Dimarco". Oggi è al Lugano

Mattia Zanotti è un terzino destro classe 2003 cresciuto nelle giovanili dell'Inter che dall'estate 2024, dopo una stagione in prestito al San Gallo, veste la maglia del Lugano, in Svizzera. Ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili italiane fino all'Italia Under 21 ed è da anni considerato uno dei migliori giovani azzurri in quel ruolo. Nonostante ciò, in Italia fino a questo momento non riesce a trovare spazio: "Ha statistiche incredibili, è un ragazzo top dal punto di vista della mentalità e dell'impegno - ha detto il suo agente Federico Pastorello ai nostri microfoni -. Spero tanto possa avere una opportunità, poi vedremo se a gennaio o a giugno. Farebbe comodissimo a tante squadre, mi aspetto da lui grandi cose in futuro. Tolti i super top già oggi può dire la sua in qualsiasi club. Ma a un livello ancora più alto sono sicuro che ci arriverà: è uno di quei giocatori che in un gruppo ci sta sempre per dinamismo, qualità e professionalità".

Pur giocando sulla fascia opposta, Zanotti ha sempre detto di avere in Federico Dimarco uno dei suoi modelli di riferimento. "E anche Dimarco prima di arrivare a certi livelli ha dovuto fare il suo percorso passando tra l'altro per la Svizzera. Anche il cammino di Mattia può essere questo, speriamo. Ricalcasse le orme di Dimarco sarebbe sicuramente una grande cosa".

Ventiquattro anni da compiere il prossimo 11 gennaio, Zanotti è attualmente legato al Lugano da un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Nell'estate 2024 il club elvetico l'ha acquistato dall'Inter per poco più di due milioni di euro.

Alle 19.15 l'intervista integrale a Federico Pastorello a cura di Raimondo De Magistris e Niccolò Ceccarini