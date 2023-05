Inter, Inzaghi: "Vogliamo finire nel migliore dei modi. Derby europeo? Pensiamo a lavorare"

Simone Inzaghi, tecnico neroazzurro, ha parlato nel post partita di Hellas Verona-Inter ai microfoni di DAZN: “La squadra anche quando non arrivavano i risultati stava bene. Creavamo ma non concretizzavamo. Loro hanno sempre messo grande impegno, io ero fiducioso. Con queste tre vittorie la classifica è migliorata ma pensiamo alla prossima.

Pensi che il fatto che siate ancora in Champions vi stia aiutando in campionato?

"Il lavoro quotidiano ci aiuta. Ascoltiamo poco e lavoriamo cercando di centrare traguardi prestigiosi. Tutti vogliono finire la stagione nel migliore dei modi".

Perché questa Inter ha avuto tanti alti e bassi?

"I risultati aiutano in tutto. In alcune partite, anche non vincendo, meritavamo ben altro. La squadra non ha mai mollato, chiaramente in campionato potevamo fare meglio ma mancano ancora diverse partite per migliorare e arrivare nelle prime quattro".

Cosa cambia ora per il derby europeo?

"In questi anni contro il Milan abbiamo fatto tante partite e sempre equilibrate. Noi continuiamo a lavorare, abbiamo bisogno di tutto, Giochiamo ogni tre giorni e nel nostro campionato non ci sono partite facili".

Oggi è la centesima all'Inter. Farà altre 100?

"Ne ho fatte 350 di fila, spero di continuare così".